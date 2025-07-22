Лига Европы22 июля 2025, 08:14 | Обновлено 22 июля 2025, 08:23
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На матч Александрия – Партизан пока что продано менее 100 билетов
Игра пройдет 24 июля в 20:00 в польском Катовице
22 июля 2025, 08:14 | Обновлено 22 июля 2025, 08:23
212
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24 июля клуб Александрия проведет матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Игра пройдет на условно домашней арене – ГКС Катовице в польском городе Катовице (Польша).
В первом матче Q2 Лиги конференций Александрия примет белградский Партизан из Сербии.
Как сообщил польский журналист Петр Слонка, на эту игру пока продано меньше 100 билетов.
Начало матча в Катовице – 24 июля в 20:00 по киевскому времени.
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