На матч Александрия – Партизан пока что продано менее 100 билетов

24 июля клуб Александрия проведет матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Игра пройдет на условно домашней арене – ГКС Катовице в польском городе Катовице (Польша).

В первом матче Q2 Лиги конференций Александрия примет белградский Партизан из Сербии.

Как сообщил польский журналист Петр Слонка, на эту игру пока продано меньше 100 билетов.

Начало матча в Катовице – 24 июля в 20:00 по киевскому времени.