Бабич прокомментировал трансферный бан, наложенный на Ворсклу

Главный тренер «Ворсклы» Александр Бабич прокомментировал трансферный бан, наложенный на полтавский клуб.

Он заявил, что руководство «Ворсклы» заверило его в решении вопроса с трансферным баном:

«Руководство сказало, что будет решать этот вопрос. Мы просматриваем футболистов. Есть зелёный свет на их подписание и по мере снятия ограничений будем заниматься регистрацией.

Этих средств от продажи игроков хватит, чтобы избавиться от бана, закрыть долги, оптимизировать бюджет под Первую лигу».

ФИФА наложила трансферный бан (на три трансферных окна) на полтавский клуб за невыполнение контрактных обязательств перед бывшим албанским хавбеком команды Ардитом Толи. Впоследствии команда получила ещё два аналогичных наказания.