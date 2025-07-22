Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты на сборах просматривают аргентинского защитника. Он уже сыграл
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 07:43 | Обновлено 22 июля 2025, 07:57
181
0

Карпаты на сборах просматривают аргентинского защитника. Он уже сыграл

23-летний Фабиан Санчес может стать игроком львовского клуба УПЛ

22 июля 2025, 07:43 | Обновлено 22 июля 2025, 07:57
181
0
Карпаты на сборах просматривают аргентинского защитника. Он уже сыграл
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» рассматривают кандидатуру аргентинского футболиста Фабиана Санчеса на позицию левого защитника.

В товарищеском матче против «Аль-Шарджа» (1:1) в основном составе львовского клуба вышел 23-летний игрок аргентинского клуба «Расинг», который находится на просмотре в львовской команде.

Этот футболист приехал на сборы клуба, имея пример другого аргентинца – Патрисио Танда полгода назад перешел из «Расинга» в «Карпаты» на правах аренды.

Во время сборов Санчес должен показать свои возможности в спаррингах, по итогам которых тренерский штаб примет решение о целесообразности подписания контракта.

«Карпаты» уже давно ищут надежного левого защитника, среди потенциальных кандидатов – Виктор Корниенко, а также нескольких игроков из Грузии и Бразилии.

Фабиан Санчес в спарринге сыграл в основном составе Карпат

По теме:
Киевское Динамо не планирует подписывать новых игроков. Известна причина
Дебютант Премьер-лиги подпишет игрока, который не нужен Шахтеру
Он – иностранец. Александрия нашла футболиста, который заменит Калюжного
Карпаты Львов просмотр игроков трансферы трансферы УПЛ Патрисио Танда Расинг Авельянеда Виктор Корниенко Аль-Шарджа
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблема в Мбаппе? Мадридский Реал определился с будущим Винисиуса
Футбол | 22 июля 2025, 08:28 0
Проблема в Мбаппе? Мадридский Реал определился с будущим Винисиуса
Проблема в Мбаппе? Мадридский Реал определился с будущим Винисиуса

Королевский клуб возобновит переговоры с бразильцем, чтобы продлить контракт

ФОТО. Вот где отдыхает жена футболиста Шахтера. Не в Украине
Футбол | 22 июля 2025, 04:48 4
ФОТО. Вот где отдыхает жена футболиста Шахтера. Не в Украине
ФОТО. Вот где отдыхает жена футболиста Шахтера. Не в Украине

Жена Олега Очеретько выбрала Венгрию

Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. На каком месте Украина?
Волейбол | 21.07.2025, 12:10
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. На каком месте Украина?
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. На каком месте Украина?
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Футбол | 22.07.2025, 07:35
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Бокс | 21.07.2025, 09:31
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
21.07.2025, 03:02 2
Бокс
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
21.07.2025, 07:47 12
Бокс
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 10
Футбол
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 7
Футбол
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
21.07.2025, 08:30 4
Бокс
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
21.07.2025, 13:15 53
Футбол
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
20.07.2025, 12:56 3
Футбол
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
20.07.2025, 12:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем