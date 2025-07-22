Карпаты на сборах просматривают аргентинского защитника. Он уже сыграл
23-летний Фабиан Санчес может стать игроком львовского клуба УПЛ
Львовские «Карпаты» рассматривают кандидатуру аргентинского футболиста Фабиана Санчеса на позицию левого защитника.
В товарищеском матче против «Аль-Шарджа» (1:1) в основном составе львовского клуба вышел 23-летний игрок аргентинского клуба «Расинг», который находится на просмотре в львовской команде.
Этот футболист приехал на сборы клуба, имея пример другого аргентинца – Патрисио Танда полгода назад перешел из «Расинга» в «Карпаты» на правах аренды.
Во время сборов Санчес должен показать свои возможности в спаррингах, по итогам которых тренерский штаб примет решение о целесообразности подписания контракта.
«Карпаты» уже давно ищут надежного левого защитника, среди потенциальных кандидатов – Виктор Корниенко, а также нескольких игроков из Грузии и Бразилии.
Фабиан Санчес в спарринге сыграл в основном составе Карпат
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