Херсонская областная федерация: со стороны УАФ было давление на делегатов

Херсонська обласна асоціація футболу повідомила, що головою ХОАФ обрано Сергія Хланя.

З офіційного документу випливає, що на делегатів конференції був здійснений тиск з боку окремих посадовців УАФ для того, щоб була підтримана кандидатура Олександра Головка, кандидата від УАФ.

Офіційна заява Херсонської обласної асоціації футболу (публікується українською)

19 липня 2025 року в онлайн-форматі відбулася позачергова Конференція Херсонської обласної асоціації футболу (ХОАФ). Захід проходив із використанням сучасних засобів комунікації, що було зумовлено складною безпековою ситуацією на Херсонщині, масованими обстрілами з боку країни-агресора та дією воєнного стану.

У Конференції взяли участь 14 з 16 обраних на конференцію делегатів. Делегати заслухали звіти Виконавчого комітету та Ревізійної комісії про діяльність Асоціації у звітному періоді та ухвалили низку важливих кадрових та стратегічних рішень, обрали нові керівні органи Асоціації.

Серед ключових викликів, що впливають на діяльність Асоціації, було відзначено:

масове вимушене переселення понад 500 тисяч жителів Херсонщини за межі України

приблизно така ж кількість переселенців у межах країни

залишення в підконтрольній частині області орієнтовно 80 тисяч мешканців

перебування окремих членів Виконкому в полоні (зокрема, Ігоря Колихаєва)

факт переходу окремих осіб на бік окупантів

У зв’язку з цим Конференція доручила новому складу Виконавчого комітету розробити оновлену програму розвитку футболу в області, а також налагодити комунікацію з переселенцями та підтримку футбольних талантів Херсонщини – передусім дітей.

На посаду Голови Асоціації були висунуті три кандидатури:

Сергій Хлань – заступник голови Асоціації, депутат Херсонська обласної ради, ветеран війни

Олексій Кручер – виконавчий директор ХОАФ

Олександр Головко – головний тренер МФК «Діназ» (м. Вишгород, Київська область), який, попри статус делегата, участі в Конференції не брав

Більшістю голосів головою ХОАФ було обрано Сергія Хланя. Першим заступником голови обрано Андрія Гордєєва, заступниками – Віктора Білана та Юрія Сердюка. Оновлено також склад Виконавчого комітету та органів футбольного правосуддя.

Незважаючи на успішне проведення Конференції, футбольна громада Херсонщини була обурена діями окремих посадовців Української асоціації футболу (УАФ), що мали ознаки втручання у внутрішню діяльність регіональної організації.

Це вже третя спроба проведення Конференції ХОАФ в умовах активних бойових дій та окупації понад 2/3 області. Попередні переносилися на вимогу керівництва УАФ з метою впливу на вибори очільника ХОАФ.

Останнього разу УАФ наполягала на проведенні Конференції в приміщенні Будинку футболу, однак в останній момент, без пояснення причин у доступі до приміщення було відмовлено, а з метою недопущення до приміщення делегатів було викликано поліцію.

Голова Асамблеї регіонів УАФ Ірек Гатауллін здійснював тиск на делегатів з метою вплинути на результати голосування та закликав підтримати кандидатуру Олександра Головка.

Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко заборонив проведення Конференції у приміщенні Будинку футболу, навіть попри погоджене рішення Виконкому УАФ, а охорона фізично не допустила делегатів до приміщення.

Футбольна громада області рішуче засуджує подібні дії посадовців УАФ як такі, що:

грубо порушують принципи демократичного управління в системі футболу

дискредитують репутацію керівництва УАФ

перешкоджають законній діяльності обласної асоціації

ХОАФ залишає за собою право звернутися до Комітету етики та чесної гри УАФ, органів футбольного правосуддя, а також інших компетентних органів з вимогою належної реакції на дії Ірека Гатаулліна та Ігоря Грищенка.

Футбольна спільнота Херсонщини залишається згуртованою, цілеспрямованою та готовою відстоювати свою честь, гідність і право на розвиток спорту в умовах війни.