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  4. Ямал и Месси. Когда пройдет Финалиссима между Испанией и Аргентиной?
Аргентина
22 июля 2025, 02:40 | Обновлено 22 июля 2025, 03:05
29
0

Ямал и Месси. Когда пройдет Финалиссима между Испанией и Аргентиной?

По свежим данным, ожидается, что поединок пройдет в марте 2026 года

22 июля 2025, 02:40 | Обновлено 22 июля 2025, 03:05
29
0
Ямал и Месси. Когда пройдет Финалиссима между Испанией и Аргентиной?
Коллаж. Ламин Ямаль и Лионель Месси

Традиционный матч Финалиссима между победителями Евро-2024 и Кубка Америки-2024 состоится в марте 2026 года.

Матч не пройдет в 2025 году, как планировалось ранее. Он был перенесен из-за плотного календаря. Точная дата пока не определена, но ожидается, что это будет март 2026 года.

Поскольку Евро-2024 выиграла сборная Испании, а Кубок Америки – Аргентина, Финалиссима-2026 будет проведена между этими двумя командами.

Место проведения еще не определено, но рассматриваются варианты в Северной или Южной Америке.

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Финалиссима (футбол) сборная Испании по футболу даты и время матчей сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Ламин Ямаль Евро-2024 Копа Америка
Николай Степанов Источник: AS
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