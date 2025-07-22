Ямал и Месси. Когда пройдет Финалиссима между Испанией и Аргентиной?

Традиционный матч Финалиссима между победителями Евро-2024 и Кубка Америки-2024 состоится в марте 2026 года.

Матч не пройдет в 2025 году, как планировалось ранее. Он был перенесен из-за плотного календаря. Точная дата пока не определена, но ожидается, что это будет март 2026 года.

Поскольку Евро-2024 выиграла сборная Испании, а Кубок Америки – Аргентина, Финалиссима-2026 будет проведена между этими двумя командами.

Место проведения еще не определено, но рассматриваются варианты в Северной или Южной Америке.