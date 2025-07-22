Август – время футбола. Когда стартуют национальные топ-лиги в Европе?

Подготовка к новому футбольному сезону – в разгаре. В августе стартуют ведущие чемпионаты европейских стран. Когда стартуют топ-лиги?

Англия. Премьер-лига: сезон официально начнется 15 августа 2025 года, а завершится 24 мая 2026 года. Всего предусмотрено 33 игровых уик-энда и пять туров среди недели.

Испания. Ла Лига: старт сезона запланирован на 15 августа 2025 года, окончание – 24 мая 2026 года.

Италия. Серия A: чемпионат стартует 23 августа 2025 года и продлится до 24 мая 2026 года.

Германия. Бундеслига: начало сезона – 22 августа 2025 года, финальный тур пройдет 16 мая 2026 года.

Франция. Лига 1: сезон начнется 15 августа 2025 года, завершится – 16 мая 2026 года.

Сезон Украинской Премьер-лиги стартует 1 августа 2025 года и продлится до 29 мая 2026 года.

Старт европейских топ-чемпионатов: