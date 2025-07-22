Август – время футбола. Когда стартуют национальные топ-лиги в Европе?
АПЛ, Ла Лига и Серия A стартуют 15 августа, Лига 1 и Бундеслига – неделей позже
Подготовка к новому футбольному сезону – в разгаре. В августе стартуют ведущие чемпионаты европейских стран. Когда стартуют топ-лиги?
Англия. Премьер-лига: сезон официально начнется 15 августа 2025 года, а завершится 24 мая 2026 года. Всего предусмотрено 33 игровых уик-энда и пять туров среди недели.
Испания. Ла Лига: старт сезона запланирован на 15 августа 2025 года, окончание – 24 мая 2026 года.
Италия. Серия A: чемпионат стартует 23 августа 2025 года и продлится до 24 мая 2026 года.
Германия. Бундеслига: начало сезона – 22 августа 2025 года, финальный тур пройдет 16 мая 2026 года.
Франция. Лига 1: сезон начнется 15 августа 2025 года, завершится – 16 мая 2026 года.
Сезон Украинской Премьер-лиги стартует 1 августа 2025 года и продлится до 29 мая 2026 года.
Старт европейских топ-чемпионатов:
- Англия, Италия, Испания – 15 августа 2025
- Германия, Италия – 22/23 августа 2025
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