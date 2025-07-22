Спортинг одолел Сандерленд в спарринге. У черных котов сыграл украинец

Европейские команды проводят товарищеские матчи во время подготовки к новому сезону.

На стадионе «Алгарве» в Фару португальский «Спортинг» минимально переиграл английский «Сандерленд» (1:0).

Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте, отличился Тринкау после передачи Конрада Хардера.

20-летний украинский полузащитник Тимур Тутеров вышел на замену у черных котов сразу после перерыва и отыграл весь второй тайм.

Товарищеский матч. 21 июля 2025

Фару (Португалия). Стадион «Алгарве»

Спортинг (Португалия) – Сандерленд (Англия) – 1:0

Гол: Тринкау, 10

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