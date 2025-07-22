Спортинг одолел Сандерленд в спарринге. У черных котов сыграл украинец
Хавбек Тимур Тутеров вышел на замену сразу после перерыва
Европейские команды проводят товарищеские матчи во время подготовки к новому сезону.
На стадионе «Алгарве» в Фару португальский «Спортинг» минимально переиграл английский «Сандерленд» (1:0).
Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте, отличился Тринкау после передачи Конрада Хардера.
20-летний украинский полузащитник Тимур Тутеров вышел на замену у черных котов сразу после перерыва и отыграл весь второй тайм.
Товарищеский матч. 21 июля 2025
Фару (Португалия). Стадион «Алгарве»
Спортинг (Португалия) – Сандерленд (Англия) – 1:0
Гол: Тринкау, 10
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Динамо дал пресс -конференцию перед игрой ЛЧ с Хамрун Спартанс
Жена Зинченко заявила, что впервые смотрела бой вживую