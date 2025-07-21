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Лига чемпионов
21 июля 2025, 22:53 | Обновлено 21 июля 2025, 22:57
361
0

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Хамрун Спартанс – Динамо Киев

22 июля в 20:00 состоится матч второго раунда квалификации ЛЧ на Мальте

21 июля 2025, 22:53 | Обновлено 21 июля 2025, 22:57
361
0
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Хамрун Спартанс – Динамо Киев
Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо стартует в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 киевская команда сыграет первый матч второго раунда отбора против мальтийского клуба Хамрун Спартанс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на стадионе Хибернианс в городе Паола. Ответная игра состоится 29 июля в польском Люблине.

Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравшая команда перейдет в Лигу Европы Q3, где сыграет с неудачником противостояния Пафос – Маккаби Т-А.

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Хамрун Спартанс – Динамо Киев

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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