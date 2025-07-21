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  4. Названо условие, при котором Динамо продаст Бражко этим летом
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 21:49 | Обновлено 21 июля 2025, 22:06
2174
5

Названо условие, при котором Динамо продаст Бражко этим летом

Киевляне не продадут Владимира, если выйдут в основной этап ЛЧ

21 июля 2025, 21:49 | Обновлено 21 июля 2025, 22:06
2174
5
Названо условие, при котором Динамо продаст Бражко этим летом
ФК Динамо. Владимир Бражко

Киевское «Динамо» не спешит продавать молодого хавбека Владимира Бражко.

По информации источника, Бражко может забыть о трансфере, если «Динамо» выйдет в основной этап Лиги чемпионов – клуб будет ждать удачных выступлений от украинца, чтобы поднять на него цену.

«Сине-белые» готовы рассмотреть трансфер Бражко только в том случае, если не квалифицируются в главный еврокубок.

Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Бражко Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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Bond.v.v.
Джерело Олійник - циганик лайф, хлопці вживайте я не проти , але не пишіть таку фуйню. 
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+2
Mark4854590
Якщо це єдина перешкода, то Бражко може потроху збирати валізи))
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+2
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DaVinci
Є всі шанси на трансфер враховуючи таку мотивацію
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+1
ALFred
Вже неоднарозово в Динамо казали, що до майбутнього Бражка, йому підбирають клуб, аби він зміг перейти до нормального клуб.  Якщо буде приваблива пропозиція, то ніхто тримати його не буде. 
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0
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