Названо условие, при котором Динамо продаст Бражко этим летом
Киевляне не продадут Владимира, если выйдут в основной этап ЛЧ
Киевское «Динамо» не спешит продавать молодого хавбека Владимира Бражко.
По информации источника, Бражко может забыть о трансфере, если «Динамо» выйдет в основной этап Лиги чемпионов – клуб будет ждать удачных выступлений от украинца, чтобы поднять на него цену.
«Сине-белые» готовы рассмотреть трансфер Бражко только в том случае, если не квалифицируются в главный еврокубок.
Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.
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