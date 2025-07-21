Один из самых дорогих игроков Бешикташа рискует пропустить матч с Шахтером
В Турции пишут, что у Жедсона Фернандеша травма…
26-летний португальский центральный полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш может не сыграть как минимум в первом поединке против «Шахтера» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы.
Турецкие СМИ пишут, что португалец пропустил два последних спарринга «черных орлов» из-за травмы, полученной на сборах в Австрии.
По этой причине, скорее всего, Фернандеш не сможет сыграть как минимум в первом поединке с «горняками».
Матч «Бешикташ» – «Шахтер» состоится 24 июля в Стамбуле.
Отметим, что Жедсон Фернандеш, по оценкам портала Transfermarkt, является вторым в списке самых дорогих футболистов «Бешикташа». Его контракт оценивается в 18 миллионов евро, что уступает только аналогичному показателю Оркуна Кекчю (30 млн евро), арендованного у «Бенфики».
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