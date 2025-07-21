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Лига Европы
21 июля 2025, 20:38 | Обновлено 21 июля 2025, 20:39
1032
1

Один из самых дорогих игроков Бешикташа рискует пропустить матч с Шахтером

В Турции пишут, что у Жедсона Фернандеша травма…

21 июля 2025, 20:38 | Обновлено 21 июля 2025, 20:39
1032
1
Один из самых дорогих игроков Бешикташа рискует пропустить матч с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Жедсон Фернандеш (слева)

26-летний португальский центральный полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш может не сыграть как минимум в первом поединке против «Шахтера» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы.

Турецкие СМИ пишут, что португалец пропустил два последних спарринга «черных орлов» из-за травмы, полученной на сборах в Австрии.

По этой причине, скорее всего, Фернандеш не сможет сыграть как минимум в первом поединке с «горняками».

Матч «Бешикташ» – «Шахтер» состоится 24 июля в Стамбуле.

Отметим, что Жедсон Фернандеш, по оценкам портала Transfermarkt, является вторым в списке самых дорогих футболистов «Бешикташа». Его контракт оценивается в 18 миллионов евро, что уступает только аналогичному показателю Оркуна Кекчю (30 млн евро), арендованного у «Бенфики».

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Алексей Сливченко Источник: Ajansspor
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Victor673256ua
Для Шахтаря це плюс. Але все одно буде дуже важко
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