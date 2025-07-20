У Бешикташа большие проблемы перед играми против Шахтера

Четвертая команда Турции по итогам минувшего сезона – «Бешикташ» – подходит к матчам второго раунда квалификации Лиги Европы против «Шахтера» с большими проблемами.

По данным турецкой прессы, на сборах в Австрии главный тренер «черных орлов» Уле-Гуннар Сульшер из-за травм не смог рассчитывать на ряд своих футболистов, также не были произведены все трансферы, на которые рассчитывал норвежец.

Несмотря на подписание Абрахама, Юрасека и Кекчю, Сульшер все равно будет иметь крайне скудный кадровый выбор в играх с «Шахтером» и уже публично направил месседж руководству клуба, заявив следующее: «В матче с «Шахтером» мы задействуем 14-15 игроков».

Тем не менее, Сульшер сохраняет оптимизм по поводу возможности «Бешикташа» пройти «Шахтер». Тренер верит, что уже в первом матче его команда сумеет одержать уверенную победу над «горняками», и впоследствии гарантирует выход в следующий раунд квалификации.

Напомним, первая игра между «Бешикташем» и «Шахтером» пройдет 24 июля в Стамбуле.