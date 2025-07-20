Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Бешикташа большие проблемы перед играми против Шахтера
Лига Европы
20 июля 2025, 15:47 |
2490
1

У Бешикташа большие проблемы перед играми против Шахтера

Уле-Гуннар Сульшер сможет рассчитывать на небольшое количество игроков в играх с «горняками»

20 июля 2025, 15:47 |
2490
1
У Бешикташа большие проблемы перед играми против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертая команда Турции по итогам минувшего сезона – «Бешикташ» – подходит к матчам второго раунда квалификации Лиги Европы против «Шахтера» с большими проблемами.

По данным турецкой прессы, на сборах в Австрии главный тренер «черных орлов» Уле-Гуннар Сульшер из-за травм не смог рассчитывать на ряд своих футболистов, также не были произведены все трансферы, на которые рассчитывал норвежец.

Несмотря на подписание Абрахама, Юрасека и Кекчю, Сульшер все равно будет иметь крайне скудный кадровый выбор в играх с «Шахтером» и уже публично направил месседж руководству клуба, заявив следующее: «В матче с «Шахтером» мы задействуем 14-15 игроков».

Тем не менее, Сульшер сохраняет оптимизм по поводу возможности «Бешикташа» пройти «Шахтер». Тренер верит, что уже в первом матче его команда сумеет одержать уверенную победу над «горняками», и впоследствии гарантирует выход в следующий раунд квалификации.

Напомним, первая игра между «Бешикташем» и «Шахтером» пройдет 24 июля в Стамбуле.

По теме:
Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
Шахтер отказался продать фулбека во Францию за 3 млн евро. Хотят 10 млн
Срна с юмором отреагировал на победу Усика над Дюбуа в реванше
Бешикташ - Шахтер Бешикташ Шахтер - Бешикташ Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Sözcü
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Бокс | 20 июля 2025, 12:36 6
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен

Александр может провети поединок с Джозефом Паркером

Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Бокс | 20 июля 2025, 08:19 3
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа

Британец поздравил украинца

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Обстрелы сместились на Киев. В Кривом Роге стабильнее»
Футбол | 20.07.2025, 15:48
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Обстрелы сместились на Киев. В Кривом Роге стабильнее»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Обстрелы сместились на Киев. В Кривом Роге стабильнее»
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 04:12
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Бокс | 20.07.2025, 00:50
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
ьа пох. І цей склад розхераче кротів.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
18.07.2025, 23:56
Футбол
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
18.07.2025, 23:13 9
Футбол
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
18.07.2025, 23:44
Футбол
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
19.07.2025, 06:30 1
Бокс
Непобежденный чемпион, грозившейся выскочить на ринг, оценил победу Усика
Непобежденный чемпион, грозившейся выскочить на ринг, оценил победу Усика
20.07.2025, 05:35 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
20.07.2025, 09:05 10
Бокс
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
20.07.2025, 01:12 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем