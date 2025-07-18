СУЛЬШЕР: «Бешикташ сделал хорошие трансферы, мы можем победить Шахтер»

Главный тренер «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о том, как прошли тренировочные сборы его команды, а также рассказал о вере в способность «черных орлов» пройти «Шахтер» во втором раунде квалификации Лиги Европы, в том числе и за счет хорошей трансферной летней кампании.

«Главное на предсезонных сборах – быть готовыми. Думаю, мы готовы. У нас было три с половиной недели отдыха после прошлого сезона. В этом смысле я не думаю, что физическое состояние команды так уж сильно ухудшилось. Нельзя просто выпускать некоторых игроков на 90 минут подряд на предсезонных сборах. Мы выпустили их на 45 минут, а затем на 90 минут в последнем матче. Думаю, все они будут на 100 процентов готовы отыграть 90 минут против донецкого «Шахтера». Конечно, мы даем игрокам шанс. Сегодня я дал шанс некоторым игрокам, чтобы они могли изменить мнение о себе. Но некоторые не смогли».

«Думаю, мы это сделаем [пройдем «Шахтер»]. Наш соперник – хорошая команда, но мы можем их победить. Я начинаю каждый сезон с верой и надеждой. Я верю и надеюсь на этот сезон. Мы сделали хорошие трансферы и хорошо подготовились. Тэмми [Абрахам] готовится, и к этому матчу [против «Шахтера»] он будет еще лучше готов. Как я уже сказал, я всегда верю и надеюсь. У нас есть силы, чтобы победить их».

«Я думаю, что 16-17 игроков – это основной состав. Нам нужно начать с 16-17 игроков, которые могут подлежать ротации и играть в стартовом составе. Кроме того, нам нужны молодые игроки. Когда игроков так много, это может быть непросто и проблематично для тренера. Думаю, мы начнем с обоймы в 16-17 основных игроков», – сказал норвежский специалист.

24 июля «Бешикташ» примет «Шахтер» в Стамбуле, а через неделю «горняки» в номинально домашнем матче примут стамбульцев в Кракове.

Напомним, этим летом «Бешикташ» подписал за 5 миллионов евро 27-летнего центрбека «Аугсбурга» Феликса Удуохая, за 2 миллиона – 32-летнего вингера «Бенфики» Жоау Мариу, а также арендовал 24-летнего центрхава «Бенфики» Оркуна Кекчю, 27-летнего центрфорварда «Ромы» Тэмми Абрахама и 24-летнего левого фулбека «Бенфики» Давида Юрасека.