У Шапаренко есть только один вариант трансфера из Динамо. Что думает игрок?
Николаем заинтересовались клубы турецкой Суперлиги
Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Шапаренко может сменить клубную прописку.
По информации источника, Шапаренко не хватает мотивации и он рассматривает вариант с трансфером в другой чемпионат. Проблема в том, что игрок уже не востребован клубами из топ-лиг Европы. Интерес есть исключительно со стороны турецкой Суперлиги.
В прошлом сезоне на клубном уровне Шапаренко провел 38 матчей, забил семь голов и сделал 10 ассистов.
Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.
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