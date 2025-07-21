У Шапаренко есть только один вариант трансфера из Динамо. Что думает игрок?

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Шапаренко может сменить клубную прописку.

По информации источника, Шапаренко не хватает мотивации и он рассматривает вариант с трансфером в другой чемпионат. Проблема в том, что игрок уже не востребован клубами из топ-лиг Европы. Интерес есть исключительно со стороны турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне на клубном уровне Шапаренко провел 38 матчей, забил семь голов и сделал 10 ассистов.

Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.