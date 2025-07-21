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  4. У Шапаренко есть только один вариант трансфера из Динамо. Что думает игрок?
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 23:01 |
810
2

У Шапаренко есть только один вариант трансфера из Динамо. Что думает игрок?

Николаем заинтересовались клубы турецкой Суперлиги

21 июля 2025, 23:01 |
810
2
У Шапаренко есть только один вариант трансфера из Динамо. Что думает игрок?
ФК Динамо. Николай Морозюк

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Шапаренко может сменить клубную прописку.

По информации источника, Шапаренко не хватает мотивации и он рассматривает вариант с трансфером в другой чемпионат. Проблема в том, что игрок уже не востребован клубами из топ-лиг Европы. Интерес есть исключительно со стороны турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне на клубном уровне Шапаренко провел 38 матчей, забил семь голов и сделал 10 ассистов.

Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.

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Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 2
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Mark4854590
Шапаренка треба було продавати декілька років тому
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+3
Victor QA
Фізпідготовки та техники йому бракує
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0
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