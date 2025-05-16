ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.

«Все началось с обрезки Шапаренко. Если его кто-то и будет покупать, то он сильно упал в цене. Возможно, ему татуировки мешают играть нормально, не знаю.

Могу его тестю Максу Шацких привет передать. Пусть Макс в Пахтакор [Узбекистан] Шапаренко забирает, хоть плов научится делать. Конечно, это все шутки. Я бы не стал сильно обвинять Шапаренко, потому что после его обрезки много времени прошло», – сказал Леоненко.