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  4. ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 00:03 |
1259
4

ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»

Экс-игрок киевлян раскритиковал Николая Шапаренко

16 мая 2025, 00:03 |
1259
4
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
УАФ. Виктор Леоненко

14 мая в финальном матче Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.

«Все началось с обрезки Шапаренко. Если его кто-то и будет покупать, то он сильно упал в цене. Возможно, ему татуировки мешают играть нормально, не знаю.

Могу его тестю Максу Шацких привет передать. Пусть Макс в Пахтакор [Узбекистан] Шапаренко забирает, хоть плов научится делать. Конечно, это все шутки. Я бы не стал сильно обвинять Шапаренко, потому что после его обрезки много времени прошло», – сказал Леоненко.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Виктор Леоненко Йожеф Сабо Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Николай Шапаренко
Дмитрий Олейник Источник
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easterly
Вітьок, їхаб би ти на етнічну вітчизну - там можна бухать 24/7 і триндіти що завгодно без наслідків. Там 140 мульйонів таких самих кінчених
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
😂😂😂Розвеселив на ніч! "Татухи заважають зраднику ⚒️Донеччини Шапі грати, то хоч плов хай в Узбекистані🇺🇿 готувати навчиться" Дуже цікаво такі коменти читати! 😊 Але і вони не перекрелять суму від відсутності ❤️😸Мурлики...😢
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