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Англия
21 июля 2025, 20:17 |
437
1

Назван главный фаворит на подписание Забарного

На украинца претендует «Тоттенхэм», но «ПСЖ» – главный фаворит

21 июля 2025, 20:17 |
437
1
Назван главный фаворит на подписание Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, «Тоттенхэм» активизировал переговоры по трансферу украинца. Однако подписать игрока «шпорам» будет не просто. Главным фаворитом на подписание Ильи, несмотря на затишье в переговорах, все равно считается «ПСЖ».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Илья Забарный трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Serhii P.
Який "Тоттенхем"? Команда з дна турнірної таблиці АПЛ. Для молодого талановитого захисника це дуже посередній варіант.
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