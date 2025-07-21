Назван главный фаворит на подписание Забарного

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, «Тоттенхэм» активизировал переговоры по трансферу украинца. Однако подписать игрока «шпорам» будет не просто. Главным фаворитом на подписание Ильи, несмотря на затишье в переговорах, все равно считается «ПСЖ».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.