Пугающие с солнечного острова. Что нужно знать о Хамрун Спартанс

Городок Хамрун на юге Мальты – портовый (не удивительно – остров есть остров), и многие его жители работали грузчиками в местных доках. Портовому грузчику часто приходилось иметь дело с веревками, так что постоянным его «спутником» были нож. А теперь представьте себе ощущения, когда не местный вечером на темной улице встретил грузчика, у которого за пояс вставлен его рабочий нож – такого и за маньяка принять несложно со всеми вытекающими последствиями. Потому мальтийцы и стали называть «хамрунизи» словом Та'Вервер – «страшные, пугающие». А те, кто не такой пугливый, окрестили их другим прозвищем – Тас-Сиккина, «те, кто ходит с ножами».

Есть еще одна версия происхождения второго прозвища. Еще в 16-м веке в районе нынешнего Хамруна селились выходцы с Сицилии, которые нелегально перебирались на Мальту. Был у этих сицилийцев популярный народный танец, в ходе которого из носков они доставали маленькие стилеты, трясли ими в воздухе и снова прятали. Так мальтийцы и стали их называть Тас-Сиккина – и это прозвище прошло сквозь века.

Прозвища «та'вервер» и «тас-сиккина» со временем достались и хамрунской футбольной команде «Спартанс», чьи фанаты «славились» своими выходками (не мудрено – немало из них были теми самыми грузчиками с их знаменитыми ножами) и создавали дурную славу всему городу. Со временем, правда, все наладилось и сейчас Хамрун – крупный коммерческий центр Мальты.

Рожденные дважды

«Хамрун Спартанс» – один из старейших футбольных клубов на Мальте. Основан он был в 1907 году. Уже через шесть лет они были среди грандов мальтийского футбола, а в сезоне 1913/14 впервые в истории стали чемпионами Мальты – по разнице забитых и пропущенных мячей обошли «Сент-Джорджс» из Коспикуа. Через четыре года «та'вервер» повторили свой успех. И снова при равенстве по очкам с «Сент-Джорджс», который на этот раз обыграли в плей-офф. Этот титул стал для «Хамрун Спартанс» последним на три десятилетия. За это время клуб в 1930-х годах растерять всех своих игроков, прекратить существование и затем возродиться под именем «Хамрун Либерти». В сезоне 1946/47 они вернулись в элиту мальтийского футбола и по этому поводу вернули свое историческое название и чемпионский титул. С тех пор «Хамрун Спартанс» неизменно входит в число лидеров мальтийского футбола. Был только период, когда «та'вервер» выбыли в низший дивизион в конце 1960-х, но в сезоне 1983/84 в клуб пришли президент Виктор Тееско, чье имя сейчас носит домашний стадион «Хамрун Спартанс», и одна из главных легенд клуба – форвард Стефан Султана, лучший снайпер в истории чемпионатов Мальты, который отыграл за «та'вервер» в общей сложности 21 сезон и забил 170 голов.

TVM Sport. Виктор Тедеско Стэдиум

Дальнейшая история «Хамрун Спартанс» не была идеальной. Были у клуба финансовые проблемы и вылеты в низший дивизион, но «та'вервер» неизменно возвращались и возвращали свой статус мальтийского гранда. При этом они выиграли 11 чемпионских титулов, шесть Кубков, семь суперкубков страны и стали первой мальтийской командой, которая прошла во второй круг еврокубка, выиграв и дома, и в гостях – в сезоне 1984/85 мальтийцы выбили североирландскую «Баллимену Юнайтед», а не так давно в Лиге конференций повторили это с боснийским «Вележом» и «Динамо» – грузинским, из Тбилиси.

Главный режиссер фильмов ужасов

В нынешнем сезоне мальтийские «пугающие» уже устроили фильм ужасов литовскому «Жальгирису». И здесь стоит отметить «главного режиссера» – нового главного тренера «Хамрун Спартанс» Джакомо Модику. Этот 61-летний итальянский специалист начинал свою тренерскую карьеру в конце 90-х под руководством знаменитого чешского специалиста Зденека Земана, с которым работал в «Фенербахче», «Наполи», «Салернитане», «Роме» и «Кальяри». В апреле 2016 года Модика окончательно перешел на самостоятельную работу, однако работа эта была в итальянской глубинке. И даже там ему удалось хорошо себя проявить – в большинстве клубов Модика заканчивал работу со среднем показателем более одного очка на матч. Только с последнего места работы, «Мессины», он ушел нынешним летом, немного не дотянув до «единички».

Излюбленная схема Модики – атакующие 4-3-3, которые он перенял у своего наставника. У Земана он научился и другим свойствам, которые прививает своим командам – скоростной агрессивный атакующий футбол с активной ловлей соперников в оффсайдные ловушки. Однако в футболе Модики проявляется и главный побочный эффект земановской игры – команда много забивает, но с таким же успехом много пропускает.

От «режиссера» переходим к «актерам».

Вратари: 1. Хенри Бонелло, 24. Матиас Дебоно, 98. Селиу Паз (Бразилия).

Основной вратарь «Хамрун Спартанс» и капитан команды – 26-летний Хенри Бонелло, которого можно назвать легендой мальтийского футбола. Бонелло за свою карьеру отыграл во всех мальтийских грандах, а также сыграл 66 матчей за сборную страны. Именно он сыграл одну из главных ролей в ужастике для «Жальгириса», когда отбил два пенальти в послематчевой серии, в том числе – решающий, и сам забил. В «та'вервер» голкипер отыграл уже четыре сезона и следующим летом у него истекает контракт.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хенри Бонелло

В прошлом сезоне Бонелло практически не отдавал своего места в воротах – его 27-летний бразильский сменщик Селиу Паз сыграл всего шесть матчей, в которых, однако, сделал четыре клин-шита и пропустил три гола. Третий вратарь «та'вервер» – 23-летний Матиас Дебоно, воспитанник клуба, который долго ходил по арендам, но с приходом Джакомо Модики на должность главного тренера остался в команде.

Защитники: 2. Рафаэл Компри (Бразилия), 3. Николай Микаллеф, 5. Свен Шерри, 13. Винченцо Полито (Италия), 23. Кайдин Хили, 91. Эмерсон Марселина (Бразилия), 94. Райан Камензули.

В матчах против «Жальгириса» Джакомо Модика использовал две разные линии защиты. В первом матче, в гостях, слева вышел номинальный центральный защитник Николай Микаллеф, справа – Рафаэл Компри, а центральной парой стали сербский номинальный опорник Огнен Беличич и бразилец Эмерсон Марселина. После поражения на домашнюю встречу Модика посадил Микаллефа и Марселину на скамейку запасных: слева вышел Райан Камензули, а в центре с Беличичем – Винченцо Полито. При этом и Микаллеф, и Марселина вышли на замену в овертайме – бразилец по позиции заменил Компри, а мальтиец усилил линию обороны, когда вышел вместо правого вингера Джозефа Мбонга.

Многие из этих игроков – свежие приобретения. Микаллеф летом пришел из «Нашшар Лайонс», Компри – из испанского «Грамаденсе», Полито – из итальянского СПАЛа. А Камензули – еще одна легенда мальтийского футбола: в местной Премьер-лиге он сыграл 360 матчей, а за национальную команду – почти полсотни.

Также в распоряжении Джакомо Модики есть двое молодых игроков, воспитанников клубной молодежной системы. 20-летний Свен Шерри близок к основе – в прошлом сезоне он сыграл 32 матча, а в нынешнем попал в заявку на первый матч с «Жальгирисом», но на поле не появился. А 18-летний Кайдин Хили только начал работать с первой командой, за которую сыграл один матч в прошлом сезоне.

Полузащитники: 6. Дениэл Лезерби (Мальта/Англия), 8. Матиас Гарсия (Мальта/Аргентина), 10. Джозеф Мбонг (Мальта/Нигерия), 20. Йован Чадженович (Черногория/Сербия), 25. Эдерсон Домингус (Бразилия), 27. Огнен Беличич (Сербия), 28. Редон Михана (Албания), 33. Домантас Шимкус (Литва), 47. Муад Эль Фанис (Бельгия/Марокко), 88. Бьорн Бухаджар, Зенон Аццопарди, Мэттью Мифсуд, Мигель Табоне, Кристофер Галеа.

В матчах против «Жальгириса» Модика использовал схему 4-4-1-1 с двумя опорниками, на позициях которых играли Йован Чандженович и Донатас Шимкус. На левый фланг в первом матче вышел Камензули, а в ответном – Эдерсон Домингус. В то же время справа безраздельно заведует Джозеф Мбонг. А на позиции атакующего полузащитника в первой встрече сыграл Матиас Гарсия, а в ответной – Мерлин Хадзи.

Джозеф Мбонг – еще одна легенда мальтийского футбола. В чемпионате Мальты этот уроженец Нигерии сыграл почти 250 матчей, а за сборную страны – 66 встреч, в которых забил три гола. В составе национальной команды Мбонг играл против сборной Украины и тогда смог доставить «желто-синим» немало проблем. Более сотни матчей за «Хамрун Спартанс» уже сыграл 28-летний Гарсия, который родился в Аргентине, но также принял решение играть за сборную Мальты и сыграл за нее два матча.

А 35-летний бразилец Эдерсон Домингус на заре карьеры играл в Японии за «Йокогаму» (два гола в 36 матчах), но вернулся домой и чемпионат Мальты, куда он пришел в 2021-м году – его вторая попытка заиграть за границей. И попытка удачная – в составе «Хамрун Спартанс», куда бразилец пришел в 2022-м году из «Надур Янгстерс», он сыграл уже 67 матчей и забил пять голов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Камензули

29-летний Шимкус в своей жизни немало попутешествовал. Литовец – воспитанник датского «Ольборга», из второй команды которого в 2016-м году вернулся в Литву, а в течение следующих лет также выступал в Израиле, Азербайджане, Словении, еще раз вернулся в Литву и прошлой зимой переехал в Хамрун, практически одновременно с 30-летним воспитанником «Партизана» Чадженовичем, который также пришел в команду в январе и также из чемпионата Литвы.

Еще один летний новичок «Хамрун Спартанс» – 21-летний бельгиец Муад Эль Фанис, которого мальтийцы подписали свободным агентом. В обоих матчах с «Жальгирисом» он выходил на замену вместо Чадженовича или Домингуса, а в ответной встрече реализовал один из пенальти в серии.

Во втором матче на позицию атакующего полузащитника вышел 26-летний швейцарец Мерлин Хадзи, номинальный форвард, который появился на замену в первой встрече. Это еще один летний новичок «та'вервер», который пришел в клуб в июле из швейцарского «Парадисо». А в заявке на оба матча были Бьорн Бухаджа и Редон Михана. Первый – 21-летний центральный защитник, клубный воспитанник, который в прошлом сезоне время от времени попадал в заявку на матч, но ни разу не сыграл. Был он в заявке на оба матча с «Жальгирисом», в отличие от зимнего новичка «Хамрун Спартанс», 26-летнего албанского универсала Михана, который сидел на скамейке запасных только во второй встрече. В прошлом сезоне, однако, албанец сыграл за «та'вервер» 17 матчей без результативных действий.

В прошлом сезоне начал регулярно выходить на замену, а то и в стартовом составе, 20-летний обладатель английского паспорта Дениэл Лезерби. С приходом Модики этот универсал пока даже в заявку попал только на один матч из двух, но прошлый сезон для него начинался точно так же.

Наконец, в распоряжении Джакомо Модики есть Зенон Аццопарди, Мэттью Мифсуд, Мигель Табоне и Кристофер Галеа. Все это молодые игроки, которые вернулись из аренд. Пока неясно, рассчитывает на них Модика, или они снова отправятся в аренды.

Форварды: 9. Салиу Тиуне (Италия/Сенегал), 17. Габриэль Адранья (Италия), 19. Ндри Коффи (Кот-д'Ивуар/Франция), 45. Жунион Джиле (Италия/Кот-д'Ивуар), 77. Мерлин Хадзи (Швейцария/Сербия), 80. Жонни Роберт ду Насименту (Бразилия), Каиру Аммустафа (Нигер).

Против «Жальгириса» на позицию единственного форварда Джакомо Модика выпускал 23-летнего ивуарийца Ндри Коффи. Этот игрок имеет опыт игры в чемпионате европейской топ-5 – десять матчей и один гол в составе французского «Реймса» в 2021-м году. Онако уже зимой сезона 2021/22 Коффи отправился по арендам, а в августе 2023 года перешел в «Сошо». В «Хамрун Спартанс» Коффи оказался нынешним летом свободным агентом, но, похоже, именно его Модика видит основным форвардом команды. Ивуариец уже сделал результативную передачу Джозефу Мбонгу, но оба матча с «Жальгирисом» не доиграл до конца.

На замену вместо Коффи выходили Жуниор Джиле и Жонни Роберт, также летние новички «та'вервер». 23-летний ивуариец с итальянским паспортом Джиле пришел из чемпионата ОАЭ, а 27-летний бразилец Роберт – свободным агентом. Джиле вышел на последних минутах первого матча, а Роберт получил 20 минут игрового времени в овертайме второй встречи и реализовал пенальти в серии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Мбонг

Еще один летний новичок Салиу Тиуне может стать джокером Модики. Этот сенегалец с итальянским паспортом в ответном матче против «Жальгириса» вышел на замену на 22-й минуте вместо Мерлина Хадзи и мнеее, чем через четверть часа открыл счет. Но в серии пенальти свой удар Тиуне не забил.

Еще двое летних новичков «та'вервер» – Габриэль Адранья и Каиру Аммустафа. Первый – 18-летний итальянец, который может также сыграть на любом из флангов. Сезон 2024/25 был его первым полноценным взрослым сезоном, который Адранья начал в «Мессине», а закончил в «Игнеа Виртус» и всего сыграл восемь матчей без результативных действий. 24-летний Аммустафа из Нигера успел поиграть в Чехии, США, Мексике и Болгарии. В «Хамрун Спартанс» он пришел в январе и сыграл 15 матчей, в которых забил один гол.

Вместо итогов и прогнозов

С одной стороны, Мальта – далеко не самый сильный европейский чемпионат, в «Хамрун Спартанс» много новичков, новый главный тренер и «Динамо» в этой паре очевидный фаворит. Но с другой стороны – мальтийские «пугающие» только что устроили фильм ужасов болельщикам «Жальгириса» и будут настроены на «сиквел» для киевлян. Да и вспоминается не самое приятное знакомство со сборной Мальты (один матч проиграли, второй выиграли, но не без проблем), так что не надо к «та'вервер» относиться, как герои хорроров к предупреждениям перед тем, как все начинается.

Ориентировочный стартовый состав: Бонелло – Камензули, Полито, Беличич, Компри – Эдерсон, Шимкус, Чадженович, Мбонг – Хадзи – Коффи.