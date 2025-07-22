За Хамрун Спартанс играл чемпион мира, который помог Италии выбить Украину

Сегодня, 22 июля, в еврокубках сезона-2025/26 стартует чемпион Украины «Динамо». Киевляне на выезде в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют с лучшей командой Мальты «Хамрун Спартанс». «Спартанцы» стартовали в самом престижном клубном турнире континента с первого раунда квалификации, где неожиданно для многих сумели пройти литовский «Жальгирис» (0:2, 2:0, 11:10 – по пенальти).

В последних трех сезонах «Хамрун Спартанс» является бессменным чемпионом Мальты. Всего же «спартанцы» становились лучшей командой своей страны 11 раз, хотя этот клуб был основан 118 лет назад – в далеком 1907-м.

В Лиге чемпионов (и ее прародителе – Кубке европейских чемпионов) «Хамрун Спартанс» ныне стартовал уже в седьмой раз в истории. Предыдущие шесть попыток неизменно были неудачными – мальтийские «спартанцы» вылетали в первом же раунде, не сумев преодолеть своих оппонентов. Поэтому сезон-2025/26 во многом для «Хамрун Спартанс» уже является историческим, однако «Динамо» необходимо сделать все, чтобы ситуация для мальтийцев зашла не слишком-то и далеко в плане достижений…

В целом обширная история «Хамрун Спартанс» знает совсем немного футболистов, имя которых хорошо известно широкой общественности. Пожалуй, наиболее авторитетным из таковых является бывший центрбек сборной Италии Кристиан Дзаккардо, становившийся со «Скуадрой Адзуррой» чемпионом мира в 2006 году. На том Мундиале в Германии защитник сыграл три матча – два стартовых (против Ганы – 2:0 и США – 1:1), а также вышел на замену в концовке четвертьфинального поединка итальянской команды против сборной Украины, чем помог своим устранить «сине-желтых» с пути (3:0).

Всего за сборную Италии Дзаккардо провел 17 матчей и забил 1 мяч. Он дебютировал еще в ноябре 2004-го, когда Марчелло Липпи задействовал номинального центрбека на позиции правого защитника в товарищеском поединке против Финляндии (1:0). Впоследствии Кристиан поучаствовал еще в нескольких спаррингах, действуя то в центре обороны, то на фланге, прежде чем доказал Липпи свою способность быть полезным и в официальных играх. В итоге коуч доверил Дзаккардо место на поле в четырех заключительных матчах квалификации на ЧМ-2006 в группе 5, где представитель «Палермо» помог «Скуадре Адзурре» взять очки против Шотландии (1:1), беларуси (4:1), Словении (1:0) и Молдовы (2:1).

Накануне ЧМ-2006 Дзаккардо также интенсивно наигрывался Липпи в товарищеских матчах как основной правый защитник сборной Италии. Казалось бы, убедить опытного наставника футболисту удалось, но… После автогола в матче второго тура групповой стадии Мундиаля против США (1:1) тренерский штаб оперативно заменил Дзаккардо, и в дальнейшем на турнире тот появлялся лишь однажды – как уже упоминалось, на замену в четвертьфинале против Украины. Основным же правым беком «Скуадры Адзурры» аж до конца ЧМ-2006 стал Джанлука Дзамбротта, который, к слову, стал настоящим злым гением для нашей национальной сборной в 1/4 финала, забив первый мяч своей команды в ворота Шовковского, а также ассистировав Луке Тони при последнем, третьем, голе…

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Дзаккардо поздравляет Марко Матерацци с победой на ЧМ-2006

Примечательно, что после ЧМ-2006 Кристиана Дзаккардо больше практически не задействовали в сборной Италии. В ноябре 2006-го Роберто Донадони, сменивший Липпи на посту коуча «Скуадры Адзурры», дал представителю «Палермо» возможность провести 45 минут в спарринге против Турции (1:1), а спустя год, осенью 2007-го, этот же наставник предоставил, как оказалось, финальный шанс для Дзаккардо на международном уровне, выпустив в старте на товарищескую игру против сборной ЮАР (2:0), победу в которой «Скуадре Адзурре» принесли два мяча тогдашнего центрфорварда «Шахтера» Кристиано Лукарелли.

Больше Дзаккардо в сборной Италии не играл, однако его ключевым достижением осталась победа с этой сборной на чемпионате мира-2006. Поэтому называть международную карьеру защитника неудавшейся ни в коем случае нельзя.

На клубном уровне Дзаккардо начинал карьеру в «Болонье», но проявить себя во всей красе, да так, чтобы оказаться в «Скуадре Адзурре», сумел в «Палермо», куда перешел летом 2004-го за 680 тысяч евро. Всего за «розово-черных» Кристиан отыграл четыре сезона, проведя 161 официальный поединок (9 голов, 5 ассистов). Летом 2008 года итальянский клуб согласился продать Дзаккардо в Германию, откуда поступило заманчивое предложение от «Вольфсбурга» – на 7 миллионов евро.

В Германии Кристиан провел только один сезон, отыграв в общей сложности 23 матча за «волков» (2 забитых мяча) во всех турнирах. Требовательный, прежде всего, к физической готовности своих подопечных и их способностям на максимум отрабатывать на каждой тренировке тренер Феликс Магат видел итальянца правым защитником, однако очень быстро разочаровался в новичке. Стать основным в первой команде «Вольфсбурга» у Дзаккардо так и не удалось, и он довольствовался ролью футболиста ближайшей ротации. Всего в Бундеслиге-2008/09 Кристиан провел 14 матчей (702 минуты) и забил один мяч, чем помог «Вольфсбургу» вырвать победу у «Ганновера» (2:1) в 16-м туре.

Впрочем, и здесь Дзаккардо оказался таким себе баловнем судьбы. Не проведя на поле большого количества игрового времени, итальянский защитник все равно стал чемпионом Германии, поучаствовав в исторической, первой (и пока все еще единственной), победе «волков» в Бундеслиге. На финише «Вольфсбург» обошел «Баварию» всего на два очка, причем в личных встречах «волки» оказались лучше мюнхенцев: после поражения 2:4 в первом круге команда Магата сумела взять убедительный и сенсационный реванш во втором – 5:1 (по дублю оформили босниец Эдин Джеко и бразилец Графите, а Дзаккардо провел весь матч на скамейке запасных).

В августе 2009 года «Вольфсбург» согласился продать Дзаккардо в «Парму», выручив от этой сделки всего 2 миллиона евро. Вернувшись на родину, Кристиан с ходу стал ключевой фигурой для «крестоносцев» на последующие три с половиной сезона, а затем опять получил новый шанс от судьбы – в январе 2013-го состоялся его трансфер в «Милан» за 3 миллиона евро.

Однако переход в стан «россонери» стал для Дзаккардо, по сути, началом конца. В «Милане» футболист оказался глубоким резервистом, отыграв за два с половиной года только 1108 минут в рамках 17 официальных поединков – это худший показатель с точки зрения игровой практики в клубной карьере Кристиана…

В последний день августа 2015 года Дзаккардо на правах свободного агента перешел в ряды новичка Серии А «Карпи». В этой команде опытный защитник получил роль ключевого исполнителя и провел 27 матчей (2404 минуты) в чемпионате, однако это не помогло скромной команде из города с населением в чуть более 70 тысяч жителей, сохранить прописку в элитарном дивизионе. Уже через год, летом 2016-го, чемпион мира-2006 на правах аренды ушел из «Карпи» в другой коллектив Серии Б – «Виченцу». Это был переход с дальнейшим обязательством выкупа, но выстроить сотрудничество со своим новым клубом более чем на год у Кристиана не получилось…

Летом 2017 года Дзаккардо формально перешел из «Карпи» в «Виченцу» на постоянной основе, а спустя несколько дней после этого трансфера было объявлено, что Кристиан получил статус свободного агента.

Более трех месяцев Дзаккардо, которому на тот момент было уже 35 лет, находился без клуба. Заканчивать карьеру итальянец не желал, однако и реальных вариантов, чтобы играть далее не имел. Это побудило Кристиана разместить в социальной сети LinkedIn, предназначенной для поиска и установления деловых контактов, резюме, в котором Дзаккардо перечислил все завоеванные им трофеи, а также привел подробную статистику выступлений на клубном и международном уровнях. Также экс-футболист сборной Италии в том резюме настаивал, что все еще пребывает в отличной физической форме и может выступать на высоком уровне на протяжении минимум следующих двух лет.

Именно в этот момент в карьере Дзаккардо и появился «Хамрун Спартанс». Представители мальтийского клуба оказались, пожалуй, единственными, кто всерьез поверил в дальнейшие игровые перспективы возрастного итальянца. С чемпионом мира-2006 был заключен контракт до конца сезона, вследствие чего Дзаккардо провел 15 поединков в мальтийской Премьер-лиге и отличился в них 3 забитыми мячами. Параллельно с выступлениями на поле Кристиан начал учебу на диплом спортивного директора на курсах в Коверчано, которую успешно завершил в конце 2018 года.

Оставаться в «Хамрун Спартанс» после сезона-2017/18 Дзаккардо не пожелал. Стороны взаимно пришли к тому, что сотрудничество продлевать не стоит. Футболист не был впечатлен достижениями своей новой команды из более чем скромной лиги («спартанцы» финишировали лишь восьмыми в мальтийской Премьер-лиге-2017/18), а боссы клуба считали, что с таким уровнем зарплаты и бэкграундом звездный, как для статуса их коллектива, итальянец должен показывать на поле больше.

Как итог: Дзаккардо вновь на продолжительный срок оказался свободным агентом, сумев трудоустроиться лишь в конце января 2019 года в клубе «Тре Фиори» из Сан-Марино. Это был уже абсолютно другой уровень выступлений, даже по сравнению с первенством Мальты, однако в одном из самых крошечных государств мира Кристиан сумел, очевидно, воплотить свою последнюю игровую мечту – он стал чемпионом, после чего с чистой совестью объявил о завершении карьеры игрока. Символично, что об этом решении Дзаккардо сообщил 9 июля 2019 года – в день, когда исполнилось 13 лет с момента его триумфа со сборной Италии на ЧМ-2006…

К слову, вояж на Мальту и решения, которые принимал Дзаккардо в тот период, оказались важными для дальнейшей жизни Кристиана. После завершения карьеры игрока чемпион мира-2006 не пожелал становиться тренером или даже функционером, однако обрел себя в агентском бизнесе. Ныне 43-летний итальянец имеет собственную фирму, работающую на агентском рынке, и хотя громких кейсов личный проект Дзаккардо пока не имеет, вся предыдущая его работа в футболе доказывает – удача в какой-то момент еще обязательно улыбнется Кристиану…