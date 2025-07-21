Андрей ГАВРЮШОВ: «Будем больше работать над тактическими действиями»

«Левый Берег» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочный сборах. В воскресенье, 20 июля, команда провела спарринг с «Викторией» Сумы.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Итог контрольного поединка прокомментировал главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

«Сегодня сценарий походил на предыдущую игру с «Кудровкой», но меня радует наше содержание игры. Передвижения и комбинации были такими, какие я хочу видеть в чемпионате. Нам нужно больше работать над завершением в тренировочном процессе. С другой стороны, хорошо, что мы создаем моменты и обостряем в каждом матче.

На итоговом этапе сборов будем больше работать над тактическими действиями. Наша задача – совершенствовать взаимодействия в обороне, атаке и переходных фазах», – сказал тренер.