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Украина. Первая лига
21 июля 2025, 19:08 |
94
0

Андрей ГАВРЮШОВ: «Будем больше работать над тактическими действиями»

Главный тренер «Левого Берега» поделился впечатлениями о матче с «Викторией»

21 июля 2025, 19:08 |
94
0
Андрей ГАВРЮШОВ: «Будем больше работать над тактическими действиями»
ФК Левый Берег. Андрей Гаврюшов

«Левый Берег» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочный сборах. В воскресенье, 20 июля, команда провела спарринг с «Викторией» Сумы.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Итог контрольного поединка прокомментировал главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

«Сегодня сценарий походил на предыдущую игру с «Кудровкой», но меня радует наше содержание игры. Передвижения и комбинации были такими, какие я хочу видеть в чемпионате. Нам нужно больше работать над завершением в тренировочном процессе. С другой стороны, хорошо, что мы создаем моменты и обостряем в каждом матче.

На итоговом этапе сборов будем больше работать над тактическими действиями. Наша задача – совершенствовать взаимодействия в обороне, атаке и переходных фазах», – сказал тренер.

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Андрей Гаврюшов товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы учебно-тренировочные сборы Левый Берег Киев
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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