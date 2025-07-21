Кубок Билли Джин Кинг21 июля 2025, 18:10 | Обновлено 21 июля 2025, 18:20
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Стал известен состав Испании на четвертьфинал КБДК-2025 против Украины
Испанки огласили состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг во главе с Бадосой
21 июля 2025, 18:10 | Обновлено 21 июля 2025, 18:20
433
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Женская сборная Испании по теннису огласила предварительный состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Состав Испании:
- Паула Бадоса
- Джессика Бузас Манейро
- Кристина Букша
- Алена Большова
В четвертьфинале командного турнира испанки сыграют против Украины 17 сентября.
Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. В апреле Испания выиграла квалификационную группу у Чехии и Бразилии.
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