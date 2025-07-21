Стал известен состав Испании на четвертьфинал КБДК-2025 против Украины

Женская сборная Испании по теннису огласила предварительный состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Состав Испании:

Паула Бадоса

Джессика Бузас Манейро

Кристина Букша

Алена Большова

В четвертьфинале командного турнира испанки сыграют против Украины 17 сентября.

Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. В апреле Испания выиграла квалификационную группу у Чехии и Бразилии.