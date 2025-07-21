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Кубок Билли Джин Кинг
21 июля 2025, 18:10 | Обновлено 21 июля 2025, 18:20
433
0

Стал известен состав Испании на четвертьфинал КБДК-2025 против Украины

Испанки огласили состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг во главе с Бадосой

21 июля 2025, 18:10 | Обновлено 21 июля 2025, 18:20
433
0
Стал известен состав Испании на четвертьфинал КБДК-2025 против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Женская сборная Испании по теннису огласила предварительный состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Состав Испании:

  • Паула Бадоса
  • Джессика Бузас Манейро
  • Кристина Букша
  • Алена Большова

В четвертьфинале командного турнира испанки сыграют против Украины 17 сентября.

Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. В апреле Испания выиграла квалификационную группу у Чехии и Бразилии.

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женская сборная Украины по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг Паула Бадоса Джессика Бузас Манейро Кристина Букша Алена Большова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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