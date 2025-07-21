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21 июля 2025, 18:20 | Обновлено 21 июля 2025, 18:22
83
0

«Разные уровни». Демченко назвал причину трудностей украинских коучей дома

Тренер сравнил работу в Украине и за рубежом

21 июля 2025, 18:20 | Обновлено 21 июля 2025, 18:22
83
0
«Разные уровни». Демченко назвал причину трудностей украинских коучей дома
ФК Металлист 1925. Андрей Демченко

Украинский тренер Андрей Демченко, возглавляющий команду «Женис» из Казахстана, поделился мнениями по поводу украинских тренеров за рубежом. По мнению коуча, специалистам из Украины трудно проявить себя на родной земле из-за высокой конкуренции.

– Немало времени вы поработали и в Украине. За границей легче себя проявить?

– В Украине очень много хороших команд, но еще больше качественных тренеров, которые сейчас сидят без работы и не могут применить свои знания. Поэтому на Родине сейчас сложно внедриться.

О силе наших коллективов говорит даже тот факт, что на сборах со своими командами я всегда играл против украинских клубов и ни разу не выигрывал.

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