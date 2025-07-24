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Лига Европы
24 июля 2025, 08:00 |
26
0

Как Сульшер не заблудился в ноттингемском лесу

Блогер Sport.ua вспоминает, как Уле-Гуннар Сульшер за 14 минут оформил покер

24 июля 2025, 08:00 |
26
0
Как Сульшер не заблудился в ноттингемском лесу
Getty Images/Global Images Ukraine

Конечно, первая ассоциация, возникающая с нынешним наставником «Бешикташа» Уле-Гуннаром Сульшером, – это его победный гол в историческом финале Лиги чемпионов-1998/99 в ворота «Баварии». Но был в том году еще один суперский матч для выдающегося Суперсаба, или, если хотите, Убийцы с лицом ребенка, о котором у нас говорили мало. Вместе с тем, та игра, как по мне, – это своего рода визитная карточка норвежца.

В феврале 1999 г. звездный «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, на пути к треблу, заглянул в Ноттингем на выездную игру в премьер-лиге в статусе безоговорочного фаворита. Местный «Форест», несмотря на славную историю, в конце ХХ века звезд с неба не хватал и плелся в арьергарде турнирной таблицы.

Игра складывалась успешно для гостей. В середине 2-го тайма они уверенно выигрывали со счетом 4:1. И когда МЮ готовил замену автору дубля Дуайту Йорку, то, давая наставления готовому войти в игру Уле-Гуннару Сульшеру, один из тренеров манкунианцев Джимми Райан сказал следующее: «Ты выйдешь на поле, Уле. Мы выигрываем 4:1, поэтому нет нужды делать глупости – просто держи мяч». Может, эти слова – это определенное отражение карьеры самого Райана. Ведь, будучи форвардом, он мало времени провел в МЮ, вместе с тем, преимущественно играл в составе малоамбициозного «Лутон Таун», и, вероятно, отсюда то «просто держи мяч».

Но «просто» не получилось. Хотя и глупостей Суперсаб не наделал. Начало пути норвежца к покеру было положено на 80-й минуте (а появился он на поле на 72-й), когда Дэвид Бекхэм бросил в прорыв по правому флангу Гари Невилла, а тот прострелил в расчете на замыкание форвардом. Расчет получился верным: норвежец оказался самым проворным в штрафной площадке земляков Робин Гуда. Второй гол Суперсаб провел на 87-й минуте. Бекхэм нашел норвежца длинной передачей. Первая попытка Сульшера переиграть кипера «лесников» оказалась неудачной: Дейв Бизант справился с ударом, но не удержал мяч. Однако потом почти 40-летний вратарь «Форест» почему-то пошел прямо на форварда МЮ, оставив ворота незащищенными. Как следствие, Сульшер легко переиграл кипера и поразил в ворота ударом издалека. Третий гол норвежца случился уже в компенсированное время. У нападающего получилось мастерски обработать мяч и вторым касанием неотразимо пробить («получился неплохой удар с лету», как скромно отметил в интервью Уле-Гуннар). Но и на этом Суперсаб не утихомирился. Когда шла уже 4-я добавленная минута, норвежец воспользовался неудачной попыткой Пола Скоулза пробить по воротам (у рыжеволосого парня получился ассист поневоле), подхватил мяч и направил его в сетку ворот хозяев. 8:1 – феноменальный результат! Но еще более феноменален личный вклад в победу Сульшера: 4 гола за 14 минут! И как сувенир – мяч на добрую память о той игре. «Просто подержал»!

Показательно, что впоследствии Сульшер назвал слова Райана «мудрыми»: ну, в самом деле, зачем же делать глупости? «У нас был фантастический состав, фантастический командный дух, и жажда успеха в команде была невероятной, – говорил Сульшер, – Конечно, с такими качественными игроками, какими мы были, некоторым качественным игрокам приходилось начинать на скамейке запасных и оставаться на ней. Но каждый раз, когда я был на поле, я хотел показать менеджеру, что должен играть больше. Собственно, в этом и заключался вызов. Нужно было заявить о себе, чтобы иметь больше шансов выйти в следующей игре».

Алекс Фергюсон в своей книге «Менеджмент в стиле «Манчестер Юнайтед», написанной в соавторстве с Майклом Морицем, подчеркивает: «Особенность таких неординарных игроков в том, что следует постоянно следить за тем, чтобы им не было скучно». Перед этим он перечислил добрую половину состава МЮ, среди прочих и Сульшера. Далее сэр Алекс объяснил свое мнение, что, мол, парни должны чувствовать, что перед ними стоит серьезный вызов. И вот относительно норвежца эти слова абсолютно справедливы. Чем не вызов – непопадание в стартовый состав! В то же время, если игрок дает максимум пользы, выходя на замену, то стоит ли что-то менять в таком подходе? Он будет настойчиво пытаться принять этот вызов и забивать, не так ли?

Getty Images/Global Images Ukraine

Насколько Сульшер-тренер перенял менеджерские подходы Фергюсона? Как по мне, говорить об этом еще рано. Впрочем, «конспекты Фергюсона» и его школа лидерства («лидировать, а не управлять» – вот краеугольный камень философии сэра Алекса, согласитесь, что для турецких клубов сей подход является нестандартным) – неплохой багаж для развития собственной тренерской карьеры. И, как по мне, в Сульшере-тренере главное – не тактическая схема, которую он исповедует (пусть это будет 4–2–3–1), а вот именно это менеджерское начало, позволяющее эффективно управлять коллективом жаждущих побед миллионеров («вы должны управлять лучше, а не так, как вам хочется», – несколько парадоксальные, однако показательные слова норвежца, сказанные им на одной из пресс-конференций в Стамбуле). Кстати, на вопрос «почему «Бешикташ?» Сульшер отвечает, что, мол, ты чувствуешь, что идентичность и культура клуба совпадают с твоей философией. Что ж, тот покер (если вам ближе термин «каре» – не проблема, пусть будет так) более чем четвертьвековой давности (сколько бы воды ни утекло с тех пор) – хорошее наглядное пособие для подопечных Уле-Гуннара, которые не всегда попадают в стартовый состав. Создание вызовов – путь к совершенствованию!

Алексей РЫЖКОВ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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