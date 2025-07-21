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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Хотелось бы видеть больше динамики в игре»
Украина. Первая лига
21 июля 2025, 16:12 |
186
1

Сергей ШИЩЕНКО: «Хотелось бы видеть больше динамики в игре»

Главный тренер «Буковины» поделился впечатлениями о матче с «Рухом»

21 июля 2025, 16:12 |
186
1
Сергей ШИЩЕНКО: «Хотелось бы видеть больше динамики в игре»
ФК Буковина. Сергей Шищенко

«Буковина» продолжает подготовку к новому сезону. В субботу, 19 июля, команда на выезде провела спарринг с «Рухом».

Поединок завершился победой «Буковины» со счетом 2:0. Эта победа стала пятой для команды на летних учебно-тренировочных сборах. При этом «Буковина» пока не пропускала. Итог матча с «Рухом» подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем вас с пятой подряд победой на летних сборах. Как оцените игру «Буковины» в матче против «Руха»?

– Игра была тяжелой, особенно в начале, ведь мы ехали пять часов, и команда не сразу была готова к той интенсивности, которую предложил «Рух». Хочу поблагодарить ребят, что они выдержали и дорогу, и игровой темп. Первые 20 минут матча были сложными, но потом появилась интенсивность, мы начали демонстрировать комбинационный и структурированный футбол. Сегодня сыграли двумя составами: была полная ротация в каждом из таймов. Меня приятно поразило то, как дисциплинированно ребята играли на протяжении всего матча и как они активно действовали на контратаках. Конечно, в некоторых моментах хотелось бы видеть большее качество, большую интенсивность и динамику в игре.

– «Рух» был самым сложным соперником на сборах?

– Думаю, что да. «Рух» – очень сыгранная команда. У них сильная академия, хорошие и техничные игроки. Хотя многие футболисты и покинули команду, но все равно «Рух» – это представитель Премьер-лиги и очень мощный соперник. Они умеют играть в комбинационный футбол и очень хорошо действуют в переходных фазах. Противостоять им было непросто. Но это именно то, что нам нужно на сборах.

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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Saltovka
Выводи быстрей Буковину в Вышку! Ты хороший тренер Серёжа!
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