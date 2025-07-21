ФК Ужгород – Ингулец – 3:0. Видео голов и обзор матча
«Ингулец» проиграл команде Второй лиги
ФК «Ужгород» завершает подготовку к старту нового чемпионата во Второй лиге. Команда провела заключительный спарринг, в котором со счетом 3:0 обыграла «Ингулец».
ФК «Ужгород» открыл счет на 35-й минуте. Автором гола стал Дмитрий Коваленко. А спустя четыре минуты Александр Савчук отправил в ворота «Ингульца» второй мяч.
Вскоре после начала второго тайма Дмитрий Антошин сделал счет 3:0. Ответить хотя бы одним голом «Ингулец» так и не смог.
Товарищеский матч. 20 июля.
ФК «Ужгород» – «Ингулец» – 3:0
Голы: Коваленко, 35, Савчук, 39, Антошин, 49
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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