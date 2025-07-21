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  4. ФК Ужгород – Ингулец – 3:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
21 июля 2025, 15:29 |
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0

ФК Ужгород – Ингулец – 3:0. Видео голов и обзор матча

«Ингулец» проиграл команде Второй лиги

21 июля 2025, 15:29 |
90
0
ФК Ужгород – Ингулец – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Ужгород

ФК «Ужгород» завершает подготовку к старту нового чемпионата во Второй лиге. Команда провела заключительный спарринг, в котором со счетом 3:0 обыграла «Ингулец».

ФК «Ужгород» открыл счет на 35-й минуте. Автором гола стал Дмитрий Коваленко. А спустя четыре минуты Александр Савчук отправил в ворота «Ингульца» второй мяч.

Вскоре после начала второго тайма Дмитрий Антошин сделал счет 3:0. Ответить хотя бы одним голом «Ингулец» так и не смог.

Товарищеский матч. 20 июля.

ФК «Ужгород» – «Ингулец» – 3:0

Голы: Коваленко, 35, Савчук, 39, Антошин, 49

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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