Новые лица. Самые молодые голеадоры КЧМ
После последнего розыгрыша турнира в топ-5 рейтинга вошли новые игроки
С завершением Клубного чемпионата мира 2025 года можно подвести итоги.
Два гола, забитые в последнем розыгрыше, попали в интересный рейтинг: бразилец Эстевао Виллиан и португалец Родриго Мора вошли в топ-5 самых молодых голеадоров в истории КЧМ.
Эстевао, забивший гол в ворота «Челси» за «Палмерайс» расположился на пятом месте (18 лет, 71 день), а Мора, со своим забитым мячом за „Порту“ против «Аль-Агли» занял четвертую позицию (18 лет, 49 дней).
Лидер этого списка не менялся с 2006 года, когда бразилец Алешандре Пато в составе «Интера» отметился забитым мячом против «Аль-Агли» (17 лет, 102 дня).
Самые молодые голеадоры в истории КЧМ
- Александре Пато (Интер) – 17 лет 102 дня
- Роберто де ла Роса (Пачука) – 17 лет 346 дней
- Хюн-Син Ли (Чонбук) – 18 лет 1 день
- Родриго Мора (Порту) – 18 лет 49 дней
- Эстевео Виллиан (Палмейрас) – 18 лет 71 день
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