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Клубный чемпионат мира
21 июля 2025, 14:51 | Обновлено 21 июля 2025, 15:09
141
0

Новые лица. Самые молодые голеадоры КЧМ

После последнего розыгрыша турнира в топ-5 рейтинга вошли новые игроки

21 июля 2025, 14:51 | Обновлено 21 июля 2025, 15:09
141
0
Новые лица. Самые молодые голеадоры КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао Виллиан

С завершением Клубного чемпионата мира 2025 года можно подвести итоги.

Два гола, забитые в последнем розыгрыше, попали в интересный рейтинг: бразилец Эстевао Виллиан и португалец Родриго Мора вошли в топ-5 самых молодых голеадоров в истории КЧМ.

Эстевао, забивший гол в ворота «Челси» за «Палмерайс» расположился на пятом месте (18 лет, 71 день), а Мора, со своим забитым мячом за „Порту“ против «Аль-Агли» занял четвертую позицию (18 лет, 49 дней).

Лидер этого списка не менялся с 2006 года, когда бразилец Алешандре Пато в составе «Интера» отметился забитым мячом против «Аль-Агли» (17 лет, 102 дня).

Самые молодые голеадоры в истории КЧМ

  1. Александре Пато (Интер) – 17 лет 102 дня
  2. Роберто де ла Роса (Пачука) – 17 лет 346 дней
  3. Хюн-Син Ли (Чонбук) – 18 лет 1 день
  4. Родриго Мора (Порту) – 18 лет 49 дней
  5. Эстевео Виллиан (Палмейрас) – 18 лет 71 день
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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