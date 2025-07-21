Новые лица. Самые молодые голеадоры КЧМ

С завершением Клубного чемпионата мира 2025 года можно подвести итоги.

Два гола, забитые в последнем розыгрыше, попали в интересный рейтинг: бразилец Эстевао Виллиан и португалец Родриго Мора вошли в топ-5 самых молодых голеадоров в истории КЧМ.

Эстевао, забивший гол в ворота «Челси» за «Палмерайс» расположился на пятом месте (18 лет, 71 день), а Мора, со своим забитым мячом за „Порту“ против «Аль-Агли» занял четвертую позицию (18 лет, 49 дней).

Лидер этого списка не менялся с 2006 года, когда бразилец Алешандре Пато в составе «Интера» отметился забитым мячом против «Аль-Агли» (17 лет, 102 дня).

Самые молодые голеадоры в истории КЧМ