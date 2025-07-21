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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 14:49 | Обновлено 21 июля 2025, 14:52
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Артем КУЛАКОВСКИЙ: «Мы играли против очень организованного соперника»

Новичок «Оболони» поделился впечатлениями о первом матче за клуб

21 июля 2025, 14:49 | Обновлено 21 июля 2025, 14:52
160
0
Артем КУЛАКОВСКИЙ: «Мы играли против очень организованного соперника»
ФК Оболонь. Артем Кулаковский

«Оболонь» продолжает подготовку к новому сезону. В субботу, 19 июля, команда провела два спарринга с «Вересом».

Первый спарринг «Верес» выиграл 1:0. Во втором со счетом 3:0 победила «Оболонь».

Новичок «Оболони» Артем Кулаковский после контрольного матча с Вересом (0:1) оценил игру соперника и рассказал о задачах на подготовку к сезону.

– Артем, это был твой первый матч после официального представления. Поделись своими впечатлениями.

– Рад сыграть в сегодняшнем матче. Играли по 90 минут. Физически было нелегко. Соперник очень хороший. Они хорошо играют в начале в атаке, и в обороне хорошо играют — было нелегко.

– Насколько сегодня был сложный матч? Что удалось, а над чем еще нужно поработать?

– Матч был достаточно сложный. Работать есть над чем: и над тактическими моментами, и над физическими. Поэтому будем работать.

– Это уже пятый соперник на сборах. Насколько, по твоему мнению, команда готова к старту чемпионата?

– Мы сегодня играли против очень организованного соперника. Как в построении атак, так и в обороне было нелегко. Насколько мы готовы – еще есть время хорошо подготовиться, улучшить и физическое состояние, и тактическое.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Артем Кулаковский
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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