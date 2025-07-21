Артем КУЛАКОВСКИЙ: «Мы играли против очень организованного соперника»
Новичок «Оболони» поделился впечатлениями о первом матче за клуб
«Оболонь» продолжает подготовку к новому сезону. В субботу, 19 июля, команда провела два спарринга с «Вересом».
Первый спарринг «Верес» выиграл 1:0. Во втором со счетом 3:0 победила «Оболонь».
Новичок «Оболони» Артем Кулаковский после контрольного матча с Вересом (0:1) оценил игру соперника и рассказал о задачах на подготовку к сезону.
– Артем, это был твой первый матч после официального представления. Поделись своими впечатлениями.
– Рад сыграть в сегодняшнем матче. Играли по 90 минут. Физически было нелегко. Соперник очень хороший. Они хорошо играют в начале в атаке, и в обороне хорошо играют — было нелегко.
– Насколько сегодня был сложный матч? Что удалось, а над чем еще нужно поработать?
– Матч был достаточно сложный. Работать есть над чем: и над тактическими моментами, и над физическими. Поэтому будем работать.
– Это уже пятый соперник на сборах. Насколько, по твоему мнению, команда готова к старту чемпионата?
– Мы сегодня играли против очень организованного соперника. Как в построении атак, так и в обороне было нелегко. Насколько мы готовы – еще есть время хорошо подготовиться, улучшить и физическое состояние, и тактическое.
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