Артем КУЛАКОВСКИЙ: «Мы играли против очень организованного соперника»

«Оболонь» продолжает подготовку к новому сезону. В субботу, 19 июля, команда провела два спарринга с «Вересом».

Первый спарринг «Верес» выиграл 1:0. Во втором со счетом 3:0 победила «Оболонь».

Новичок «Оболони» Артем Кулаковский после контрольного матча с Вересом (0:1) оценил игру соперника и рассказал о задачах на подготовку к сезону.

– Артем, это был твой первый матч после официального представления. Поделись своими впечатлениями.

– Рад сыграть в сегодняшнем матче. Играли по 90 минут. Физически было нелегко. Соперник очень хороший. Они хорошо играют в начале в атаке, и в обороне хорошо играют — было нелегко.

– Насколько сегодня был сложный матч? Что удалось, а над чем еще нужно поработать?

– Матч был достаточно сложный. Работать есть над чем: и над тактическими моментами, и над физическими. Поэтому будем работать.

– Это уже пятый соперник на сборах. Насколько, по твоему мнению, команда готова к старту чемпионата?

– Мы сегодня играли против очень организованного соперника. Как в построении атак, так и в обороне было нелегко. Насколько мы готовы – еще есть время хорошо подготовиться, улучшить и физическое состояние, и тактическое.