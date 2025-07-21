В Колосе приняли решение по форварду после трансфера Ковталюка

В «Колосе» приняли решение по нападающему после того, как команду покинул украинский форвард Николай Ковталюк, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб из Ковалевки будет искать форварда, но не будет торопиться с подписание, что бы не ошибиться с заменой Николая.

В пошедшем сезоне Николай Ковталюк провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами. Первую половину сезона он провел в составе полтавской «Ворсклы», а вторую – в «Колосе».

Ранее сообщалось о том, что опытный украинский форвард близок к трансферу в румынский клуб.