Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Колосе приняли решение по форварду после трансфера Ковталюка
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 12:02 |
423
0

В Колосе приняли решение по форварду после трансфера Ковталюка

Клуб из Ковалевки будет искать нового нападающего

21 июля 2025, 12:02 |
423
0
В Колосе приняли решение по форварду после трансфера Ковталюка
Колос

В «Колосе» приняли решение по нападающему после того, как команду покинул украинский форвард Николай Ковталюк, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб из Ковалевки будет искать форварда, но не будет торопиться с подписание, что бы не ошибиться с заменой Николая.

В пошедшем сезоне Николай Ковталюк провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами. Первую половину сезона он провел в составе полтавской «Ворсклы», а вторую – в «Колосе».

Ранее сообщалось о том, что опытный украинский форвард близок к трансферу в румынский клуб.

По теме:
Ротань подпишет в Полесье игрока Александрии. Он уже играл в Житомире
Карпаты нацелились на бразильского капитана португальского клуба
«Это безумие». Погба прокомментировал новое подписание Барселоны
Николай Ковталюк Колос Ковалевка ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Бокс | 21 июля 2025, 08:30 2
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа

Александр нокаутировал британца

Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
Бокс | 21 июля 2025, 00:02 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»

Британец отреагировал на победу над Дюбуа

УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q3 ЛЧ
Футбол | 21.07.2025, 09:49
УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q3 ЛЧ
УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q3 ЛЧ
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
Бокс | 21.07.2025, 12:25
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 17:39
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 8
Футбол
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
20.07.2025, 12:56 3
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
20.07.2025, 08:19 4
Бокс
Джошуа кратко отреагировал на победу Усика и не поздравил украинца
Джошуа кратко отреагировал на победу Усика и не поздравил украинца
20.07.2025, 12:05 1
Бокс
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
20.07.2025, 23:51
Футбол
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 181
Бокс
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
20.07.2025, 00:44 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем