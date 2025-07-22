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Италия
22 июля 2025, 13:02 |
115
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Скандальный бывший спортивный директор Ювентуса отбыл дисквалификацию

Фабио Паратичи может вновь приступить к работе

22 июля 2025, 13:02 |
115
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Скандальный бывший спортивный директор Ювентуса отбыл дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Паратичи

Итальянский менеджер Фабио Паратичи отбыл дисквалификацию и теперь вновь может приступить к работе.

С января 2023 года бывший спортивный директор туринского «Ювентуса» был отстранен согласно решению Федерации футбола Италии. Связанно оно было с обвинением в финансовых махинациях туринского гранда. Последним место работы Фабио был «Тоттенхэм».

Спустя отбытые 30 месяцев дисквалификации Паратичи получил разрешение на возвращение к работе.

«Я никогда не переставал думать о футболе. Я всегда чувствовал себя частью этого мира, это моя жизнь», – сказал Фабио Паратичи.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Манчестер Юнайтед» уже в Турине и согласовал контракт с «Ювентусом».

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Фабио Паратичи Ювентус дисквалификация
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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