Скандальный бывший спортивный директор Ювентуса отбыл дисквалификацию

Итальянский менеджер Фабио Паратичи отбыл дисквалификацию и теперь вновь может приступить к работе.

С января 2023 года бывший спортивный директор туринского «Ювентуса» был отстранен согласно решению Федерации футбола Италии. Связанно оно было с обвинением в финансовых махинациях туринского гранда. Последним место работы Фабио был «Тоттенхэм».

Спустя отбытые 30 месяцев дисквалификации Паратичи получил разрешение на возвращение к работе.

«Я никогда не переставал думать о футболе. Я всегда чувствовал себя частью этого мира, это моя жизнь», – сказал Фабио Паратичи.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Манчестер Юнайтед» уже в Турине и согласовал контракт с «Ювентусом».