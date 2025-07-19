Игрок Манчестер Юнайтед уже в Турине и согласовал контракт с Ювентусом

25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прибыл в Турин, чтобы провести переговоры с «Ювентусом».

Об этом сообщило издание Sportmediaset.

Джейдон Санчо согласовал с итальянским клубом четырехлетний контракт. Известно, что заработная плата игрока будет достигать 6 миллионов евро в год без учета бонусов.

«Манчестер Юнайтед» планирует получить за Санчо 25 миллионов евро, и сообщается, что «Ювентус» готов заплатить эту сумму.

В прошлом сезоне Санчо сыграл за «Манчестер Юнайтед» 42 матча и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что «Ювентус» был готов заплатить за Санчо 15 миллионов евро.