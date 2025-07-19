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Италия
19 июля 2025, 17:59 | Обновлено 19 июля 2025, 18:01
1113
1

Игрок Манчестер Юнайтед уже в Турине и согласовал контракт с Ювентусом

Джейдон Санчо подпишет четырехлетний контракт

19 июля 2025, 17:59 | Обновлено 19 июля 2025, 18:01
1113
1
Игрок Манчестер Юнайтед уже в Турине и согласовал контракт с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прибыл в Турин, чтобы провести переговоры с «Ювентусом».

Об этом сообщило издание Sportmediaset.

Джейдон Санчо согласовал с итальянским клубом четырехлетний контракт. Известно, что заработная плата игрока будет достигать 6 миллионов евро в год без учета бонусов.

«Манчестер Юнайтед» планирует получить за Санчо 25 миллионов евро, и сообщается, что «Ювентус» готов заплатить эту сумму.

В прошлом сезоне Санчо сыграл за «Манчестер Юнайтед» 42 матча и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что «Ювентус» был готов заплатить за Санчо 15 миллионов евро.

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Джейдон Санчо Ювентус Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: Sport Mediaset
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