Ювентус нацелился подписать двух игроков Манчестер Юнайтед

Игроки Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо и Маркус Решфорд стали трансферной целью итальянского Ювентуса.

ч

Об этом сообщает издание Sky Sports.

При Джейдоне Санчо «Ювентус» готов заплатить 15 миллионов евро. Кроме того, в "Юве" уже согласованы личные условия с агентом игрока.

Что же касается Маркуса Решфорда, то в «Ювентусе» планируют провести переговоры с самим игроком, а впоследствии получить и согласие клуба.

И Санчо и Решфорд попали в трансферные цели многих команд.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» интересовался трансфером Рэшфорда.