Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус нацелился подписать двух игроков Манчестер Юнайтед
Италия
17 июля 2025, 01:21 | Обновлено 17 июля 2025, 01:29
60
0

Ювентус нацелился подписать двух игроков Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо и Маркус Решфорд могут сменить клубную прописку

17 июля 2025, 01:21 | Обновлено 17 июля 2025, 01:29
60
0
Ювентус нацелился подписать двух игроков Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо и Маркус Решфорд стали трансферной целью итальянского Ювентуса.
ч
Об этом сообщает издание Sky Sports.

При Джейдоне Санчо «Ювентус» готов заплатить 15 миллионов евро. Кроме того, в "Юве" уже согласованы личные условия с агентом игрока.

Что же касается Маркуса Решфорда, то в «Ювентусе» планируют провести переговоры с самим игроком, а впоследствии получить и согласие клуба.

И Санчо и Решфорд попали в трансферные цели многих команд.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» интересовался трансфером Рэшфорда.

По теме:
Субименди в Арсенале: ответ Манчестер Сити и Родри
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с защитником. Перешел в другой клуб Ла Лиги
Ливерпуль включился в борьбу за форварда. Его хотят Челси и Ньюкасл
Ювентус Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Джейдон Санчо Маркус Рэшфорд
Александр Сильченко Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерби ирландского острова. Линфилд и Шелбурн определили лучшего в ЛЧ
Футбол | 16 июля 2025, 23:59 0
Дерби ирландского острова. Линфилд и Шелбурн определили лучшего в ЛЧ
Дерби ирландского острова. Линфилд и Шелбурн определили лучшего в ЛЧ

Во второй раунд ЛЧ вышел ирландский Шелбурн

ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча
Футбол | 16 июля 2025, 19:45 13
ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча
ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча

Теперь отметился Шапаренко

Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Футбол | 16.07.2025, 07:42
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Волейбол | 16.07.2025, 16:53
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Футбол | 16.07.2025, 01:51
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
16.07.2025, 06:12
Бокс
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
16.07.2025, 11:18 1
Бокс
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 2
Футбол
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 33
Футбол
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 16
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 2
Другие виды
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
15.07.2025, 08:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем