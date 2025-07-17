Италия17 июля 2025, 01:21 | Обновлено 17 июля 2025, 01:29
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Ювентус нацелился подписать двух игроков Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо и Маркус Решфорд могут сменить клубную прописку
17 июля 2025, 01:21 | Обновлено 17 июля 2025, 01:29
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Игроки Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо и Маркус Решфорд стали трансферной целью итальянского Ювентуса.
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Об этом сообщает издание Sky Sports.
При Джейдоне Санчо «Ювентус» готов заплатить 15 миллионов евро. Кроме того, в "Юве" уже согласованы личные условия с агентом игрока.
Что же касается Маркуса Решфорда, то в «Ювентусе» планируют провести переговоры с самим игроком, а впоследствии получить и согласие клуба.
И Санчо и Решфорд попали в трансферные цели многих команд.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» интересовался трансфером Рэшфорда.
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