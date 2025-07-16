Его игнорирует Аморим. Ливерпуль изучает возможность подписать игрока МЮ
Маркус Решфорд может получить неожиданное продолжение карьеры
27-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд может стать игроком «Ливерпуля».
Об этом сообщает издание Mail Sport.
Известно, что в Ливерпуле изучают возможность подписать Решфорда, а также размышляют над тем, какую пользу он принесет команде.
Пока «мерсисайдцы» не обращались официально с предложением к «Манчестер Юнайтед».
Маркус Решфорд остается трансферной целью «Барселоны» и «Астон Виллы».
Главный тренер «красных дьяволов» четко дал понять игроку, что он должен искать новый клуб.
Ранее стало известно, что Рубен Аморим назвал игроков, которые должны уйти из клуба, и Решфорд также в списке.
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