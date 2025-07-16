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Англия
16 июля 2025, 16:40 | Обновлено 16 июля 2025, 16:41
708
0

Его игнорирует Аморим. Ливерпуль изучает возможность подписать игрока МЮ

Маркус Решфорд может получить неожиданное продолжение карьеры

16 июля 2025, 16:40 | Обновлено 16 июля 2025, 16:41
708
0
Его игнорирует Аморим. Ливерпуль изучает возможность подписать игрока МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд может стать игроком «Ливерпуля».

Об этом сообщает издание Mail Sport.

Известно, что в Ливерпуле изучают возможность подписать Решфорда, а также размышляют над тем, какую пользу он принесет команде.

Пока «мерсисайдцы» не обращались официально с предложением к «Манчестер Юнайтед».

Маркус Решфорд остается трансферной целью «Барселоны» и «Астон Виллы».

Главный тренер «красных дьяволов» четко дал понять игроку, что он должен искать новый клуб.

Ранее стало известно, что Рубен Аморим назвал игроков, которые должны уйти из клуба, и Решфорд также в списке.

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Манчестер Юнайтед Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Маркус Рэшфорд
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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