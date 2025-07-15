Аморим назвал пять футболистов, которые должны покинуть Манчестер Юнайтед
Антони, Гарначо, Рэшфорд, Маласия и Санчо получили запрет на тренировки с первой командой
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим принял неожиданное решение – специалист запретил тренироваться вместе с основной командой пятерым футболистам.
Наставник «красных дьяволов» определился с теми игроками, которые должны покинуть клуб до старта нового сезона. Это защитник Тирелл Маласия, полузащитник Алехандро Гарначо, вингеры Маркус Рэшфорд, Антони и Джейдон Санчо.
Аморим запретил этой пятерке приезжать на тренировочную базу до 17:00, пока идут занятия у первой команды. После этого времени, футболисты могут тренироваться индивидуально.
На данный момент у «Манчестер Юнайтед» есть всего три предложения о трансферах этих игроков – в услугах Санчо заинтересован итальянский «Ювентус», а за Рэшфорда сражаются испанская «Барселона» и турецкий «Фенербахче».
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