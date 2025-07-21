«Это безумие». Погба прокомментировал новое подписание Барселоны

Французский полузащитник «Марселя» Поль Погба прокомментировал переход Маркуса Рэшфорда в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды:

«Это безумие, но я рад за него, потому что «Манчестер Юнайтед» вычеркнули его. «Манчестер Юнайтед» теряет великого игрока. Не повезло им.. Честно говоря, для «Барселоны» это отлично. Я даже не говорю о «Манчестер Юнайтед», потому что они купили несколько новых игроков, и новый тренер, наверное, хочет сделать свое дело. Это не вина Аморима, если он в кого-то не верит, ему нужно побеждать. Если он не победит, его уволят».

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том. что Маркус Рэшфорд станет игроком каталонской «Барселоны» несколькими днями ранее.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» завершила трансфер топового вингера.