Фламенго вырвал победу над Флуминенсе в чемпионате Бразилии
Единственный гол был забит на 85-й минуте
В понедельник, 21 июля, состоялся матч 15-го тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Флуминенсе».
Встречу принимал «Эстадио Де Маракана» в Рио-Де-Жанейро.
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Хозяева поля доминировали почти весь матч, но очень долго не могли забить, пока на 85-й минуте точный удар не удался Педру.
После матча «Фламенго» с 30 баллами стал вторым, имея еще 1 матч в запасе. До лидирующего «Крузейро» остается 3 балла.
«Флуминенсе» с 20 баллами занимает 8-ю позицию.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Крузейро
|15
|10
|3
|2
|27 - 9
|24.07.25 01:30 Коринтианс - Крузейро20.07.25 Крузейро 4:0 Жувентуде18.07.25 Флуминенсе 0:2 Крузейро14.07.25 Крузейро 4:1 Гремио13.06.25 Витория 0:0 Крузейро02.06.25 Крузейро 2:1 Палмейрас
|33
|2
|Фламенго
|14
|9
|3
|2
|27 - 5
|24.07.25 03:30 Брагантино - Фламенго21.07.25 Фламенго 1:0 Флуминенсе17.07.25 Сантос 1:0 Фламенго12.07.25 Фламенго 2:0 Сан-Паулу02.06.25 Фламенго 5:0 Форталеза25.05.25 Палмейрас 0:2 Фламенго
|30
|3
|Брагантино
|15
|8
|3
|4
|18 - 15
|24.07.25 03:30 Брагантино - Фламенго20.07.25 Витория 1:0 Брагантино17.07.25 Брагантино 2:2 Сан-Паулу14.07.25 Коринтианс 1:2 Брагантино13.06.25 Брагантино 0:3 Баия01.06.25 Васко да Гама 0:2 Брагантино
|27
|4
|Палмейрас
|13
|8
|2
|3
|16 - 11
|24.07.25 01:00 Флуминенсе - Палмейрас20.07.25 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро17.07.25 Палмейрас 1:1 Мирассол02.06.25 Крузейро 2:1 Палмейрас25.05.25 Палмейрас 0:2 Фламенго19.05.25 Брагантино 1:2 Палмейрас
|26
|5
|Ботафого
|14
|7
|4
|3
|17 - 7
|27.07.25 00:30 Ботафого - Коринтианс20.07.25 Спорт Ресифи 0:1 Ботафого17.07.25 Ботафого 0:0 Витория13.07.25 Васко да Гама 0:2 Ботафого05.06.25 Ботафого 3:2 Сеара01.06.25 Сантос 0:1 Ботафого
|25
|6
|Баия
|14
|7
|4
|3
|17 - 13
|28.07.25 00:30 Баия - Жувентуде19.07.25 Форталеза 1:1 Баия13.07.25 Баия 2:1 Атлетико Минейро13.06.25 Брагантино 0:3 Баия01.06.25 Баия 2:1 Сан-Паулу25.05.25 Гремио 1:0 Баия
|25
|7
|Мирассол
|13
|5
|6
|2
|21 - 13
|24.07.25 01:00 Сеара - Мирассол20.07.25 Мирассол 3:0 Сантос17.07.25 Палмейрас 1:1 Мирассол01.06.25 Мирассол 1:0 Спорт Ресифи25.05.25 Сан-Паулу 0:2 Мирассол19.05.25 Интернасьонал 1:1 Мирассол
|21
|8
|Флуминенсе
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|24.07.25 01:00 Флуминенсе - Палмейрас21.07.25 Фламенго 1:0 Флуминенсе18.07.25 Флуминенсе 0:2 Крузейро02.06.25 Интернасьонал 0:2 Флуминенсе25.05.25 Флуминенсе 2:1 Васко да Гама18.05.25 Жувентуде 1:1 Флуминенсе
|20
|9
|Атлетико Минейро
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|28.07.25 02:30 Фламенго - Атлетико Минейро20.07.25 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро13.07.25 Баия 2:1 Атлетико Минейро13.06.25 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал02.06.25 Сеара 0:1 Атлетико Минейро25.05.25 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс
|20
|10
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|24.07.25 01:30 Коринтианс - Крузейро20.07.25 Сан-Паулу 2:0 Коринтианс17.07.25 Сеара 0:1 Коринтианс14.07.25 Коринтианс 1:2 Брагантино13.06.25 Гремио 1:1 Коринтианс02.06.25 Коринтианс 0:0 Витория
|19
|11
|Сеара
|14
|5
|3
|6
|14 - 13
|24.07.25 01:00 Сеара - Мирассол20.07.25 Интернасьонал 1:0 Сеара17.07.25 Сеара 0:1 Коринтианс14.07.25 Форталеза 0:1 Сеара05.06.25 Ботафого 3:2 Сеара02.06.25 Сеара 0:1 Атлетико Минейро
|18
|12
|Интернасьонал
|14
|4
|5
|5
|14 - 18
|24.07.25 03:30 Сантос - Интернасьонал20.07.25 Интернасьонал 1:0 Сеара12.07.25 Интернасьонал 1:0 Витория13.06.25 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал02.06.25 Интернасьонал 0:2 Флуминенсе25.05.25 Спорт Ресифи 1:1 Интернасьонал
|17
|13
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|27.07.25 03:00 Палмейрас - Гремио19.07.25 Васко да Гама 1:1 Гремио14.07.25 Крузейро 4:1 Гремио13.06.25 Гремио 1:1 Коринтианс01.06.25 Жувентуде 0:2 Гремио25.05.25 Гремио 1:0 Баия
|17
|14
|Сан-Паулу
|15
|3
|7
|5
|14 - 18
|25.07.25 01:00 Жувентуде - Сан-Паулу20.07.25 Сан-Паулу 2:0 Коринтианс17.07.25 Брагантино 2:2 Сан-Паулу12.07.25 Фламенго 2:0 Сан-Паулу13.06.25 Сан-Паулу 1:3 Васко да Гама01.06.25 Баия 2:1 Сан-Паулу
|16
|15
|Витория
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|24.07.25 03:30 Витория - Спорт Ресифи20.07.25 Витория 1:0 Брагантино17.07.25 Ботафого 0:0 Витория12.07.25 Интернасьонал 1:0 Витория13.06.25 Витория 0:0 Крузейро02.06.25 Коринтианс 0:0 Витория
|15
|16
|Васко да Гама
|14
|4
|2
|8
|15 - 19
|28.07.25 00:30 Интернасьонал - Васко да Гама19.07.25 Васко да Гама 1:1 Гремио13.07.25 Васко да Гама 0:2 Ботафого13.06.25 Сан-Паулу 1:3 Васко да Гама01.06.25 Васко да Гама 0:2 Брагантино25.05.25 Флуминенсе 2:1 Васко да Гама
|14
|17
|Сантос
|14
|4
|2
|8
|12 - 17
|24.07.25 03:30 Сантос - Интернасьонал20.07.25 Мирассол 3:0 Сантос17.07.25 Сантос 1:0 Фламенго13.06.25 Форталеза 2:3 Сантос01.06.25 Сантос 0:1 Ботафого26.05.25 Витория 0:1 Сантос
|14
|18
|Жувентуде
|13
|3
|2
|8
|10 - 28
|25.07.25 01:00 Жувентуде - Сан-Паулу20.07.25 Крузейро 4:0 Жувентуде15.07.25 Жувентуде 2:0 Спорт Ресифи01.06.25 Жувентуде 0:2 Гремио27.05.25 Брагантино 1:0 Жувентуде18.05.25 Жувентуде 1:1 Флуминенсе
|11
|19
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|27.07.25 00:30 Форталеза - Брагантино19.07.25 Форталеза 1:1 Баия14.07.25 Форталеза 0:1 Сеара13.06.25 Форталеза 2:3 Сантос02.06.25 Фламенго 5:0 Форталеза26.05.25 Форталеза 0:2 Крузейро
|11
|20
|Спорт Ресифи
|13
|0
|3
|10
|5 - 21
|24.07.25 03:30 Витория - Спорт Ресифи20.07.25 Спорт Ресифи 0:1 Ботафого15.07.25 Жувентуде 2:0 Спорт Ресифи01.06.25 Мирассол 1:0 Спорт Ресифи25.05.25 Спорт Ресифи 1:1 Интернасьонал17.05.25 Сеара 2:0 Спорт Ресифи
|3
Чемпионат Бразилии. 15-й тур
Фламенго – Флуминенсе – 1:0
Голы: Педру, 85
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