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Чемпионат Бразилии
Фламенго
21.07.2025 01:30 – FT 1 : 0
Флуминенсе
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Бразилия
21 июля 2025, 08:29 | Обновлено 21 июля 2025, 08:57
207
0

Фламенго вырвал победу над Флуминенсе в чемпионате Бразилии

Единственный гол был забит на 85-й минуте

21 июля 2025, 08:29 | Обновлено 21 июля 2025, 08:57
207
0
Фламенго вырвал победу над Флуминенсе в чемпионате Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фламенго

В понедельник, 21 июля, состоялся матч 15-го тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Флуминенсе».

Встречу принимал «Эстадио Де Маракана» в Рио-Де-Жанейро.

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Хозяева поля доминировали почти весь матч, но очень долго не могли забить, пока на 85-й минуте точный удар не удался Педру.

После матча «Фламенго» с 30 баллами стал вторым, имея еще 1 матч в запасе. До лидирующего «Крузейро» остается 3 балла.

«Флуминенсе» с 20 баллами занимает 8-ю позицию.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Крузейро 15 10 3 2 27 - 9 24.07.25 01:30 Коринтианс - Крузейро20.07.25 Крузейро 4:0 Жувентуде18.07.25 Флуминенсе 0:2 Крузейро14.07.25 Крузейро 4:1 Гремио13.06.25 Витория 0:0 Крузейро02.06.25 Крузейро 2:1 Палмейрас 33
2 Фламенго 14 9 3 2 27 - 5 24.07.25 03:30 Брагантино - Фламенго21.07.25 Фламенго 1:0 Флуминенсе17.07.25 Сантос 1:0 Фламенго12.07.25 Фламенго 2:0 Сан-Паулу02.06.25 Фламенго 5:0 Форталеза25.05.25 Палмейрас 0:2 Фламенго 30
3 Брагантино 15 8 3 4 18 - 15 24.07.25 03:30 Брагантино - Фламенго20.07.25 Витория 1:0 Брагантино17.07.25 Брагантино 2:2 Сан-Паулу14.07.25 Коринтианс 1:2 Брагантино13.06.25 Брагантино 0:3 Баия01.06.25 Васко да Гама 0:2 Брагантино 27
4 Палмейрас 13 8 2 3 16 - 11 24.07.25 01:00 Флуминенсе - Палмейрас20.07.25 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро17.07.25 Палмейрас 1:1 Мирассол02.06.25 Крузейро 2:1 Палмейрас25.05.25 Палмейрас 0:2 Фламенго19.05.25 Брагантино 1:2 Палмейрас 26
5 Ботафого 14 7 4 3 17 - 7 27.07.25 00:30 Ботафого - Коринтианс20.07.25 Спорт Ресифи 0:1 Ботафого17.07.25 Ботафого 0:0 Витория13.07.25 Васко да Гама 0:2 Ботафого05.06.25 Ботафого 3:2 Сеара01.06.25 Сантос 0:1 Ботафого 25
6 Баия 14 7 4 3 17 - 13 28.07.25 00:30 Баия - Жувентуде19.07.25 Форталеза 1:1 Баия13.07.25 Баия 2:1 Атлетико Минейро13.06.25 Брагантино 0:3 Баия01.06.25 Баия 2:1 Сан-Паулу25.05.25 Гремио 1:0 Баия 25
7 Мирассол 13 5 6 2 21 - 13 24.07.25 01:00 Сеара - Мирассол20.07.25 Мирассол 3:0 Сантос17.07.25 Палмейрас 1:1 Мирассол01.06.25 Мирассол 1:0 Спорт Ресифи25.05.25 Сан-Паулу 0:2 Мирассол19.05.25 Интернасьонал 1:1 Мирассол 21
8 Флуминенсе 13 6 2 5 15 - 15 24.07.25 01:00 Флуминенсе - Палмейрас21.07.25 Фламенго 1:0 Флуминенсе18.07.25 Флуминенсе 0:2 Крузейро02.06.25 Интернасьонал 0:2 Флуминенсе25.05.25 Флуминенсе 2:1 Васко да Гама18.05.25 Жувентуде 1:1 Флуминенсе 20
9 Атлетико Минейро 14 5 5 4 16 - 15 28.07.25 02:30 Фламенго - Атлетико Минейро20.07.25 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро13.07.25 Баия 2:1 Атлетико Минейро13.06.25 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал02.06.25 Сеара 0:1 Атлетико Минейро25.05.25 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс 20
10 Коринтианс 15 5 4 6 15 - 19 24.07.25 01:30 Коринтианс - Крузейро20.07.25 Сан-Паулу 2:0 Коринтианс17.07.25 Сеара 0:1 Коринтианс14.07.25 Коринтианс 1:2 Брагантино13.06.25 Гремио 1:1 Коринтианс02.06.25 Коринтианс 0:0 Витория 19
11 Сеара 14 5 3 6 14 - 13 24.07.25 01:00 Сеара - Мирассол20.07.25 Интернасьонал 1:0 Сеара17.07.25 Сеара 0:1 Коринтианс14.07.25 Форталеза 0:1 Сеара05.06.25 Ботафого 3:2 Сеара02.06.25 Сеара 0:1 Атлетико Минейро 18
12 Интернасьонал 14 4 5 5 14 - 18 24.07.25 03:30 Сантос - Интернасьонал20.07.25 Интернасьонал 1:0 Сеара12.07.25 Интернасьонал 1:0 Витория13.06.25 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал02.06.25 Интернасьонал 0:2 Флуминенсе25.05.25 Спорт Ресифи 1:1 Интернасьонал 17
13 Гремио 14 4 5 5 14 - 20 27.07.25 03:00 Палмейрас - Гремио19.07.25 Васко да Гама 1:1 Гремио14.07.25 Крузейро 4:1 Гремио13.06.25 Гремио 1:1 Коринтианс01.06.25 Жувентуде 0:2 Гремио25.05.25 Гремио 1:0 Баия 17
14 Сан-Паулу 15 3 7 5 14 - 18 25.07.25 01:00 Жувентуде - Сан-Паулу20.07.25 Сан-Паулу 2:0 Коринтианс17.07.25 Брагантино 2:2 Сан-Паулу12.07.25 Фламенго 2:0 Сан-Паулу13.06.25 Сан-Паулу 1:3 Васко да Гама01.06.25 Баия 2:1 Сан-Паулу 16
15 Витория 15 3 6 6 11 - 15 24.07.25 03:30 Витория - Спорт Ресифи20.07.25 Витория 1:0 Брагантино17.07.25 Ботафого 0:0 Витория12.07.25 Интернасьонал 1:0 Витория13.06.25 Витория 0:0 Крузейро02.06.25 Коринтианс 0:0 Витория 15
16 Васко да Гама 14 4 2 8 15 - 19 28.07.25 00:30 Интернасьонал - Васко да Гама19.07.25 Васко да Гама 1:1 Гремио13.07.25 Васко да Гама 0:2 Ботафого13.06.25 Сан-Паулу 1:3 Васко да Гама01.06.25 Васко да Гама 0:2 Брагантино25.05.25 Флуминенсе 2:1 Васко да Гама 14
17 Сантос 14 4 2 8 12 - 17 24.07.25 03:30 Сантос - Интернасьонал20.07.25 Мирассол 3:0 Сантос17.07.25 Сантос 1:0 Фламенго13.06.25 Форталеза 2:3 Сантос01.06.25 Сантос 0:1 Ботафого26.05.25 Витория 0:1 Сантос 14
18 Жувентуде 13 3 2 8 10 - 28 25.07.25 01:00 Жувентуде - Сан-Паулу20.07.25 Крузейро 4:0 Жувентуде15.07.25 Жувентуде 2:0 Спорт Ресифи01.06.25 Жувентуде 0:2 Гремио27.05.25 Брагантино 1:0 Жувентуде18.05.25 Жувентуде 1:1 Флуминенсе 11
19 Форталеза 14 2 5 7 13 - 20 27.07.25 00:30 Форталеза - Брагантино19.07.25 Форталеза 1:1 Баия14.07.25 Форталеза 0:1 Сеара13.06.25 Форталеза 2:3 Сантос02.06.25 Фламенго 5:0 Форталеза26.05.25 Форталеза 0:2 Крузейро 11
20 Спорт Ресифи 13 0 3 10 5 - 21 24.07.25 03:30 Витория - Спорт Ресифи20.07.25 Спорт Ресифи 0:1 Ботафого15.07.25 Жувентуде 2:0 Спорт Ресифи01.06.25 Мирассол 1:0 Спорт Ресифи25.05.25 Спорт Ресифи 1:1 Интернасьонал17.05.25 Сеара 2:0 Спорт Ресифи 3
Полная таблица

Чемпионат Бразилии. 15-й тур

Фламенго – Флуминенсе – 1:0

Голы: Педру, 85

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Даниил Кирияка Sport.ua
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