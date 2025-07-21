Фламенго вырвал победу над Флуминенсе в чемпионате Бразилии

В понедельник, 21 июля, состоялся матч 15-го тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Флуминенсе».

Встречу принимал «Эстадио Де Маракана» в Рио-Де-Жанейро.

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Хозяева поля доминировали почти весь матч, но очень долго не могли забить, пока на 85-й минуте точный удар не удался Педру.

После матча «Фламенго» с 30 баллами стал вторым, имея еще 1 матч в запасе. До лидирующего «Крузейро» остается 3 балла.

«Флуминенсе» с 20 баллами занимает 8-ю позицию.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Крузейро 15 10 3 2 27 - 9 24.07.25 01:30 Коринтианс - Крузейро 20.07.25 Крузейро 4:0 Жувентуде 18.07.25 Флуминенсе 0:2 Крузейро 14.07.25 Крузейро 4:1 Гремио 13.06.25 Витория 0:0 Крузейро 02.06.25 Крузейро 2:1 Палмейрас 33 2 Фламенго 14 9 3 2 27 - 5 24.07.25 03:30 Брагантино - Фламенго 21.07.25 Фламенго 1:0 Флуминенсе 17.07.25 Сантос 1:0 Фламенго 12.07.25 Фламенго 2:0 Сан-Паулу 02.06.25 Фламенго 5:0 Форталеза 25.05.25 Палмейрас 0:2 Фламенго 30 3 Брагантино 15 8 3 4 18 - 15 24.07.25 03:30 Брагантино - Фламенго 20.07.25 Витория 1:0 Брагантино 17.07.25 Брагантино 2:2 Сан-Паулу 14.07.25 Коринтианс 1:2 Брагантино 13.06.25 Брагантино 0:3 Баия 01.06.25 Васко да Гама 0:2 Брагантино 27 4 Палмейрас 13 8 2 3 16 - 11 24.07.25 01:00 Флуминенсе - Палмейрас 20.07.25 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро 17.07.25 Палмейрас 1:1 Мирассол 02.06.25 Крузейро 2:1 Палмейрас 25.05.25 Палмейрас 0:2 Фламенго 19.05.25 Брагантино 1:2 Палмейрас 26 5 Ботафого 14 7 4 3 17 - 7 27.07.25 00:30 Ботафого - Коринтианс 20.07.25 Спорт Ресифи 0:1 Ботафого 17.07.25 Ботафого 0:0 Витория 13.07.25 Васко да Гама 0:2 Ботафого 05.06.25 Ботафого 3:2 Сеара 01.06.25 Сантос 0:1 Ботафого 25 6 Баия 14 7 4 3 17 - 13 28.07.25 00:30 Баия - Жувентуде 19.07.25 Форталеза 1:1 Баия 13.07.25 Баия 2:1 Атлетико Минейро 13.06.25 Брагантино 0:3 Баия 01.06.25 Баия 2:1 Сан-Паулу 25.05.25 Гремио 1:0 Баия 25 7 Мирассол 13 5 6 2 21 - 13 24.07.25 01:00 Сеара - Мирассол 20.07.25 Мирассол 3:0 Сантос 17.07.25 Палмейрас 1:1 Мирассол 01.06.25 Мирассол 1:0 Спорт Ресифи 25.05.25 Сан-Паулу 0:2 Мирассол 19.05.25 Интернасьонал 1:1 Мирассол 21 8 Флуминенсе 13 6 2 5 15 - 15 24.07.25 01:00 Флуминенсе - Палмейрас 21.07.25 Фламенго 1:0 Флуминенсе 18.07.25 Флуминенсе 0:2 Крузейро 02.06.25 Интернасьонал 0:2 Флуминенсе 25.05.25 Флуминенсе 2:1 Васко да Гама 18.05.25 Жувентуде 1:1 Флуминенсе 20 9 Атлетико Минейро 14 5 5 4 16 - 15 28.07.25 02:30 Фламенго - Атлетико Минейро 20.07.25 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро 13.07.25 Баия 2:1 Атлетико Минейро 13.06.25 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал 02.06.25 Сеара 0:1 Атлетико Минейро 25.05.25 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс 20 10 Коринтианс 15 5 4 6 15 - 19 24.07.25 01:30 Коринтианс - Крузейро 20.07.25 Сан-Паулу 2:0 Коринтианс 17.07.25 Сеара 0:1 Коринтианс 14.07.25 Коринтианс 1:2 Брагантино 13.06.25 Гремио 1:1 Коринтианс 02.06.25 Коринтианс 0:0 Витория 19 11 Сеара 14 5 3 6 14 - 13 24.07.25 01:00 Сеара - Мирассол 20.07.25 Интернасьонал 1:0 Сеара 17.07.25 Сеара 0:1 Коринтианс 14.07.25 Форталеза 0:1 Сеара 05.06.25 Ботафого 3:2 Сеара 02.06.25 Сеара 0:1 Атлетико Минейро 18 12 Интернасьонал 14 4 5 5 14 - 18 24.07.25 03:30 Сантос - Интернасьонал 20.07.25 Интернасьонал 1:0 Сеара 12.07.25 Интернасьонал 1:0 Витория 13.06.25 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал 02.06.25 Интернасьонал 0:2 Флуминенсе 25.05.25 Спорт Ресифи 1:1 Интернасьонал 17 13 Гремио 14 4 5 5 14 - 20 27.07.25 03:00 Палмейрас - Гремио 19.07.25 Васко да Гама 1:1 Гремио 14.07.25 Крузейро 4:1 Гремио 13.06.25 Гремио 1:1 Коринтианс 01.06.25 Жувентуде 0:2 Гремио 25.05.25 Гремио 1:0 Баия 17 14 Сан-Паулу 15 3 7 5 14 - 18 25.07.25 01:00 Жувентуде - Сан-Паулу 20.07.25 Сан-Паулу 2:0 Коринтианс 17.07.25 Брагантино 2:2 Сан-Паулу 12.07.25 Фламенго 2:0 Сан-Паулу 13.06.25 Сан-Паулу 1:3 Васко да Гама 01.06.25 Баия 2:1 Сан-Паулу 16 15 Витория 15 3 6 6 11 - 15 24.07.25 03:30 Витория - Спорт Ресифи 20.07.25 Витория 1:0 Брагантино 17.07.25 Ботафого 0:0 Витория 12.07.25 Интернасьонал 1:0 Витория 13.06.25 Витория 0:0 Крузейро 02.06.25 Коринтианс 0:0 Витория 15 16 Васко да Гама 14 4 2 8 15 - 19 28.07.25 00:30 Интернасьонал - Васко да Гама 19.07.25 Васко да Гама 1:1 Гремио 13.07.25 Васко да Гама 0:2 Ботафого 13.06.25 Сан-Паулу 1:3 Васко да Гама 01.06.25 Васко да Гама 0:2 Брагантино 25.05.25 Флуминенсе 2:1 Васко да Гама 14 17 Сантос 14 4 2 8 12 - 17 24.07.25 03:30 Сантос - Интернасьонал 20.07.25 Мирассол 3:0 Сантос 17.07.25 Сантос 1:0 Фламенго 13.06.25 Форталеза 2:3 Сантос 01.06.25 Сантос 0:1 Ботафого 26.05.25 Витория 0:1 Сантос 14 18 Жувентуде 13 3 2 8 10 - 28 25.07.25 01:00 Жувентуде - Сан-Паулу 20.07.25 Крузейро 4:0 Жувентуде 15.07.25 Жувентуде 2:0 Спорт Ресифи 01.06.25 Жувентуде 0:2 Гремио 27.05.25 Брагантино 1:0 Жувентуде 18.05.25 Жувентуде 1:1 Флуминенсе 11 19 Форталеза 14 2 5 7 13 - 20 27.07.25 00:30 Форталеза - Брагантино 19.07.25 Форталеза 1:1 Баия 14.07.25 Форталеза 0:1 Сеара 13.06.25 Форталеза 2:3 Сантос 02.06.25 Фламенго 5:0 Форталеза 26.05.25 Форталеза 0:2 Крузейро 11 20 Спорт Ресифи 13 0 3 10 5 - 21 24.07.25 03:30 Витория - Спорт Ресифи 20.07.25 Спорт Ресифи 0:1 Ботафого 15.07.25 Жувентуде 2:0 Спорт Ресифи 01.06.25 Мирассол 1:0 Спорт Ресифи 25.05.25 Спорт Ресифи 1:1 Интернасьонал 17.05.25 Сеара 2:0 Спорт Ресифи 3 Полная таблица

Чемпионат Бразилии. 15-й тур

Фламенго – Флуминенсе – 1:0

Голы: Педру, 85

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.