21 июля на Маракана пройдет матч 15-го тура Серии А Бразилии, в котором Фламенго встретится с Флуминенсе. Поединок начнется в 01:30 по киевскому времени.

Фламенго

Команда привыкла ставить перед собой максимальные задачи и, главное, добиваться их реализации. Прошлый сезон складывался непросто, но потом в Рио-де-Жанейро пошли на довольно рискованный шаг, сделав ставку на недавно закончившего карьеру игрока Филипе Луиса. И тот успел и кубок Бразилии выиграть, и в Серии А поднять подопечных в топ-3.

После короткой зимней паузы клуб, такое впечатление, только набирает обороты. Тут и Суперкубок страны, и победа в чемпионате штата (с успешным дерби в финале), и выход в плей-офф Копы Либертадорес, и неплохое выступление на клубном чемпионате мира. Там даже будущего победителя, Челси, обыгрывали, правда, потом уступив Баварии в плей-офф. Сейчас очевидным приоритетом станет Серия А, где получилось сохранить лидерство даже несмотря на паузу. Но Сантосу в прошлом туре уступили.

Флуминенсе

Клуб пытается достойно выдерживать конкуренцию со своими сильными соперниками, в том числе и с Фламенго. Получается не все, но иногда футболисты выстреливают. Особняком стоит 2023-й год и победа в Копе Либертадорес. Но потом автор успеха, Фернандо Динис, ушел, и провалился со сборной, а в Серии А прошлого сезона уже откатились в нижнюю часть таблицы, на тринадцатое место.

Успех позапрошлого года позволил сыграть на клубном чемпионате мира, и там бразильцы продержались до полуфинала - лучший результат из всех не-европейцев. При этом и в Копе Судамерикана получилось выиграть свою группу с 13 очками, и в Серии А заметно прибавили. Но и здесь была осечка: с Крузейро закончили без шансов, 0:2.

Статистика личных встреч

В прошлогодней Серии А клубы обменялись выездными победами. В чемпионате штата была ничья в основном розыгрыше и выездные 2:1 и домашние 0:0 в финале в пользу Фламенго.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Хозяева после осечки будут максимально сконцентрированы и выиграют дерби снова (коэффициент - 1,76).