ОФИЦИАЛЬНО. Рома огласила о подписании полузащитника. Дали 8-й номер

Марокканский полузащитник Ниль Эль-Айнави перешел из «Ланса» в римскую «Рому». Об этом сообщает сайт итальянского клуба.

24-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное на 5 лет. Он будет выступать под 8-м номером.

В прошедшем сезоне Ниль Эль-Айнави провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 8 забитыми мячами и1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что в Италии рассказали, как у «Ромы» сорвались планы на Довбика.