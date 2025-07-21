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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома огласила о подписании полузащитника. Дали 8-й номер
Италия
21 июля 2025, 07:41 |
339
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома огласила о подписании полузащитника. Дали 8-й номер

Ниль Эль-Айнави стал игроком итальянского клуба

21 июля 2025, 07:41 |
339
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома огласила о подписании полузащитника. Дали 8-й номер
ФК Рома. Ниль Эль-Айнави

Марокканский полузащитник Ниль Эль-Айнави перешел из «Ланса» в римскую «Рому». Об этом сообщает сайт итальянского клуба.

24-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное на 5 лет. Он будет выступать под 8-м номером.

В прошедшем сезоне Ниль Эль-Айнави провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 8 забитыми мячами и1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что в Италии рассказали, как у «Ромы» сорвались планы на Довбика.

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