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Товарищеские матчи
20 июля 2025, 23:55 | Обновлено 21 июля 2025, 00:09
205
0

Специфический спарринг. Шахтер обыграл сборную свободных агенток

Женская команда донецкого клуба провела матч в формате 3 тайма по 30 минут

20 июля 2025, 23:55 | Обновлено 21 июля 2025, 00:09
205
0
Специфический спарринг. Шахтер обыграл сборную свободных агенток
ФК Шахтер

Женская команда «Шахтера» провела контрольный матч со сборной свободных агенток в рамках подготовки к новому сезону.

Поединок проходил в нестандартном формате – три тайма по 30 минут. Наставник «оранжево-черных» Роман Заев выставил на игру следующий стартовый состав: Устинова – в воротах, в центре защиты сыграли Луцан и Кравчук, на флангах обороны – Сикорская и Пипченко, в полузащите – Завидова, Вегерич, Головач и Котовец, в атаке – Викалюк и Чайка.

«Горнячки» начали активно: Головач из центральной зоны навесной передачей разрезала оборону соперниц и вывела Викалюк один на один – удар отразила вратарь. Через пять минут Викалюк переиграла голкипершу и била в пустые ворота – защитница в подкате в последний момент вынесла мяч с линии. На экваторе тайма игровое преимущество удалось реализовать в быстрый дубль Чайки: сначала она замкнула прострел с фланга в вратарской, а затем отличным ударом не оставила шансов вратарю. Ближе к завершению 30-минутки инициативу закрепили голами Викалюк и Котовец.

После перерыва тренерский штаб «Шахтера» выпустил Чендей, Ляхович, Шевцову, Балацкую и Масловскую. Рисунок игры не изменился, и «горнячки» продолжали контролировать мяч у штрафной соперниц, что привело к голу: Чендей сыграла корпусом, оттеснила оппонентку и без проблем поразила цель. Вскоре могла увеличить преимущество Шевцова – мяч прошел над перекладиной. Позже соперницы перехватили инициативу и могли отличиться после углового – Карбань уверенно сыграла на выходе.

В заключительном тайме донецкий штаб вновь провел ротацию, и Чендей сразу же забила быстрый гол. Соперницы пытались создать потенциально опасные моменты, однако оборона «оранжево-черных» действовала слаженно и не подпустила к воротам Карбань, а подопечные Романа Заева продолжали атаковать. Ближе к завершению встречи темп немного снизился, опасных моментов больше не возникало.

В первом контрольном матче женская команда «Шахтера» уверенно победила сборную свободных агенток – 6:0. На следующей неделе запланированы два спарринга в Счастливом: 23 июля – с одесским «Систерс», 26 июля – с полтавской «Ворсклой».

Товарищеский матч. 19 июля

Шахтер (Донецк) – сборная свободных агенток (Киев) – 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 Чайка (14), 2:0 Чайка (16), 3:0 Викалюк (22), 4:0 Котовец (30), 5:0 Чендей (35), 6:0 Чендей (65)

Шахтер: Устинова (Карбань, 47), Луцан (Пипченко, 61), Кравчук (Балацкая, 31), Сикорская (Шевцова, 31), Пипченко (Масловская, 31), Вегерич, Головач (к) (Викалюк, 61), Завидова (Ляхович, 31; Завидова, 61), Викалюк (Чендей, 31), Чайка, Котовец (Сикорская, 61)

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Шахтер Донецк свободный агент товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу среди женщин
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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