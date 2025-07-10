Впервые в Украине. В Киеве собралась сборная свободных агенток

Семь лет подряд Всеукраинский профсоюз «Футбол Украины», который возглавляет Игорь Гатауллин, формирует сборную свободных агентов.

Команда традиционно под руководством именитых специалистов участвует в Киеве в традиционном турнире, посвященном памяти легендарного вратаря Олега Макарова, который не оставался без внимания со стороны скаутов профессиональных клубов. И каждый раз многим игрокам из этой сборной удавалось трудоустроиться.

Как стало известно Sport.ua, в 2025 году по инициативе Гатауллина была сформирована и женская сборная свободных агентов.

Именно в эти дни 22 футболистки, которые по разным причинам остались без клубов, собрались в столице, где им обеспечили проживание, питание, страховку и тренировочный процесс под руководством Елены Кудзиевой, которая ранее возглавляла юношеские сборные Украины. Запланированы спарринги с женскими командами Колос, Шахтер, Полесье.

Организаторы этого мероприятия надеются, что их усилия не окажутся напрасными, что футболистки сборной будут на виду, получат приглашения на просмотр, и в итоге все завершится подписанием контракта.