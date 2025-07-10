Впервые в Украине. В Киеве собралась сборная свободных агенток
Команда создана по инициативе главы футбольного профсоюза Игоря Гатауллина
Семь лет подряд Всеукраинский профсоюз «Футбол Украины», который возглавляет Игорь Гатауллин, формирует сборную свободных агентов.
Команда традиционно под руководством именитых специалистов участвует в Киеве в традиционном турнире, посвященном памяти легендарного вратаря Олега Макарова, который не оставался без внимания со стороны скаутов профессиональных клубов. И каждый раз многим игрокам из этой сборной удавалось трудоустроиться.
Как стало известно Sport.ua, в 2025 году по инициативе Гатауллина была сформирована и женская сборная свободных агентов.
Именно в эти дни 22 футболистки, которые по разным причинам остались без клубов, собрались в столице, где им обеспечили проживание, питание, страховку и тренировочный процесс под руководством Елены Кудзиевой, которая ранее возглавляла юношеские сборные Украины. Запланированы спарринги с женскими командами Колос, Шахтер, Полесье.
Организаторы этого мероприятия надеются, что их усилия не окажутся напрасными, что футболистки сборной будут на виду, получат приглашения на просмотр, и в итоге все завершится подписанием контракта.
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