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10 июля 2025, 23:17 | Обновлено 11 июля 2025, 00:51
283
0

Впервые в Украине. В Киеве собралась сборная свободных агенток

Команда создана по инициативе главы футбольного профсоюза Игоря Гатауллина

10 июля 2025, 23:17 | Обновлено 11 июля 2025, 00:51
283
0
Впервые в Украине. В Киеве собралась сборная свободных агенток
УАФ

Семь лет подряд Всеукраинский профсоюз «Футбол Украины», который возглавляет Игорь Гатауллин, формирует сборную свободных агентов.

Команда традиционно под руководством именитых специалистов участвует в Киеве в традиционном турнире, посвященном памяти легендарного вратаря Олега Макарова, который не оставался без внимания со стороны скаутов профессиональных клубов. И каждый раз многим игрокам из этой сборной удавалось трудоустроиться.

Как стало известно Sport.ua, в 2025 году по инициативе Гатауллина была сформирована и женская сборная свободных агентов.

Именно в эти дни 22 футболистки, которые по разным причинам остались без клубов, собрались в столице, где им обеспечили проживание, питание, страховку и тренировочный процесс под руководством Елены Кудзиевой, которая ранее возглавляла юношеские сборные Украины. Запланированы спарринги с женскими командами Колос, Шахтер, Полесье.

Организаторы этого мероприятия надеются, что их усилия не окажутся напрасными, что футболистки сборной будут на виду, получат приглашения на просмотр, и в итоге все завершится подписанием контракта.

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Игорь Гатауллин свободный агент Елена Кудзиева инсайд женский футбол
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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