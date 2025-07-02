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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 03:45 | Обновлено 02 июля 2025, 03:59
33
0

Шевченко от УАФ подписал меморандум с НУФВСУ про стратегическое партнерство

Документ подписали Андрей Шевченко и ректор университета

02 июля 2025, 03:45 | Обновлено 02 июля 2025, 03:59
33
0
Шевченко от УАФ подписал меморандум с НУФВСУ про стратегическое партнерство
УАФ

Украинская ассоциация футбола (президент Андрей Шевченко) и Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (и. о. ректора Александр Пыжов) подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ закрепляет стратегическое партнёрство УАФ и НУФВСУ в сферах научной деятельности, спортивного права, образовательных программ и реализации совместных инициатив, направленных на всестороннее развитие футбола в Украине.

Стороны договорились о взаимодействии по следующим направлениям:

  • участие в совместных научных исследованиях, в том числе по вопросам совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере спорта;
  • разработка, внедрение и модернизация образовательных программ Университета;
  • реализация совместных проектов и программ, направленных на развитие футбола и внедрение современных научных методик;
  • организация конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию футбола и здорового образа жизни;
  • взаимодействие с другими организациями для обсуждения проблем и перспектив развития спорта, в частности футбола;
  • участие в реализации общегосударственных, местных и международных программ по обеспечению доступа к футболу для всех категорий населения;
  • обмен информацией и опытом между специалистами обеих институций;
  • участие сотрудников Университета в образовательных и социальных мероприятиях УАФ, а также специалистов УАФ – в мероприятиях, проводимых Университетом;
  • организация прохождения практики студентами НУФВСУ в структурных подразделениях УАФ.

Согласно меморандуму, стороны также начали подготовку совместной учебной программы для Центра футбольного образования и лидерства. Этот образовательный проект будет иметь ключевое значение в подготовке высококвалифицированных специалистов для системы украинского футбола – как в сфере менеджмента, так и в области научно-аналитического сопровождения.

Сотрудничество между УАФ и НУФВСУ является важным шагом на пути к укреплению фундамента футбольного образования, повышению качества подготовки кадров и внедрению новейших научных подходов – ради развития отечественного футбола.

Шевченко от УАФ подписал меморандум с НУФВСУ про стратегическое партнерство

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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