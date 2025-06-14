ВИДЕО. Шевченко посетил в Торонто католическую школу

Недавно президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в канадском Торонто посетил католическую школу St. Demetrius – школу, которая с теплотой приняла более 200 детей из Украины с момента полномасштабного вторжения россии.

Эта особая связь началась в августе 2023 года на благотворительном матче Game4Ukraine, организованном United24, который посетили директор и ученики школы. Они пришли не только поддержать команды Шевченко и Александра Зинченко, но и принесли пожертвование в размере 15 тысяч долларов, чтобы помочь восстановить украинские школы.

Средства были собраны благодаря трогательной книге «Строим мосты», написанной украинскими учениками школы. В ней они делятся своими сильными историями – о бегстве от войны, о том, как они оставили своих близких и нашли безопасность и доброту в Канаде.

Во время своего недавнего визита Андрей встретился с учениками, увидел книгу своими глазами и стал свидетелем силы и надежды, которые несут эти юные авторы.