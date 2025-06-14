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14 июня 2025, 04:59 | Обновлено 14 июня 2025, 05:34
46
0

ВИДЕО. Шевченко посетил в Торонто католическую школу

Президент УАФ встретился и пообщался с учениками

14 июня 2025, 04:59 | Обновлено 14 июня 2025, 05:34
46
0
ВИДЕО. Шевченко посетил в Торонто католическую школу
УАФ. Андрей Шевченко

Недавно президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в канадском Торонто посетил католическую школу St. Demetrius – школу, которая с теплотой приняла более 200 детей из Украины с момента полномасштабного вторжения россии.

Эта особая связь началась в августе 2023 года на благотворительном матче Game4Ukraine, организованном United24, который посетили директор и ученики школы. Они пришли не только поддержать команды Шевченко и Александра Зинченко, но и принесли пожертвование в размере 15 тысяч долларов, чтобы помочь восстановить украинские школы.

Средства были собраны благодаря трогательной книге «Строим мосты», написанной украинскими учениками школы. В ней они делятся своими сильными историями – о бегстве от войны, о том, как они оставили своих близких и нашли безопасность и доброту в Канаде.

Во время своего недавнего визита Андрей встретился с учениками, увидел книгу своими глазами и стал свидетелем силы и надежды, которые несут эти юные авторы.

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Андрей Шевченко благотворительность Украинская ассоциация футбола видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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