ФОТО. Шевченко встретился с бизнес-сообществом в Торонто

В Торонто состоялся ежегодный благотворительный завтрак с участием представителей бизнеса и украинской общины Канады.

Почетным гостем мероприятия стал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Во время события он рассказал о силе украинского футбола и представил социальную миссию УАФ – развитие адаптивного спорта для тех, кто пострадал в результате войны.

Более 350 участников собрались под лозунгом «Спорт во времена войны», чтобы еще раз засвидетельствовать: мир – с Украиной.

Глава УАФ Андрей Шевченко подчеркнул: «Я здесь, чтобы поблагодарить за поддержку и говорить об Украине – о нашей силе, боли и вере, которую мы несем в каждом матче. Футбол – это не просто игра. Это инструмент, который помогает напомнить: борьба продолжается».

Благодаря совместным усилиям организаторов и партнеров удалось собрать более 200 тысяч канадских долларов в поддержку программ адаптивного футбола, которые реализует Фундация УАФ.

УАФ. Шевченко встретился с бизнес-сообществом в Торонто