Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 20:15 | Обновлено 08 июня 2025, 20:18
219
2

ФОТО. Шевченко встретился с бизнес-сообществом в Торонто

В канадском городе состоялся ежегодный благотворительный завтрак

08 июня 2025, 20:15 | Обновлено 08 июня 2025, 20:18
219
2
ФОТО. Шевченко встретился с бизнес-сообществом в Торонто
УАФ

В Торонто состоялся ежегодный благотворительный завтрак с участием представителей бизнеса и украинской общины Канады.

Почетным гостем мероприятия стал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Во время события он рассказал о силе украинского футбола и представил социальную миссию УАФ – развитие адаптивного спорта для тех, кто пострадал в результате войны.

Более 350 участников собрались под лозунгом «Спорт во времена войны», чтобы еще раз засвидетельствовать: мир – с Украиной.

Глава УАФ Андрей Шевченко подчеркнул: «Я здесь, чтобы поблагодарить за поддержку и говорить об Украине – о нашей силе, боли и вере, которую мы несем в каждом матче. Футбол – это не просто игра. Это инструмент, который помогает напомнить: борьба продолжается».

Благодаря совместным усилиям организаторов и партнеров удалось собрать более 200 тысяч канадских долларов в поддержку программ адаптивного футбола, которые реализует Фундация УАФ.

УАФ. Шевченко встретился с бизнес-сообществом в Торонто

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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era
Цей шевченко вже вивчив українську мову? Чи разгаваріваєт па русскі ібо какая разница
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