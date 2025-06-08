ФОТО. Шевченко встретился с бизнес-сообществом в Торонто
В канадском городе состоялся ежегодный благотворительный завтрак
В Торонто состоялся ежегодный благотворительный завтрак с участием представителей бизнеса и украинской общины Канады.
Почетным гостем мероприятия стал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Во время события он рассказал о силе украинского футбола и представил социальную миссию УАФ – развитие адаптивного спорта для тех, кто пострадал в результате войны.
Более 350 участников собрались под лозунгом «Спорт во времена войны», чтобы еще раз засвидетельствовать: мир – с Украиной.
Глава УАФ Андрей Шевченко подчеркнул: «Я здесь, чтобы поблагодарить за поддержку и говорить об Украине – о нашей силе, боли и вере, которую мы несем в каждом матче. Футбол – это не просто игра. Это инструмент, который помогает напомнить: борьба продолжается».
Благодаря совместным усилиям организаторов и партнеров удалось собрать более 200 тысяч канадских долларов в поддержку программ адаптивного футбола, которые реализует Фундация УАФ.
УАФ. Шевченко встретился с бизнес-сообществом в Торонто
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