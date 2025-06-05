Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Выставка: Украинский футбол. Игроки сборной дали автографы в Торонто
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2025, 21:23 | Обновлено 05 июня 2025, 21:36
187
0

ВИДЕО. Выставка: Украинский футбол. Игроки сборной дали автографы в Торонто

Яремчук, Судаков, Матвиенко и Калюжный провели встречу с болельщиками

05 июня 2025, 21:23 | Обновлено 05 июня 2025, 21:36
187
0
ВИДЕО. Выставка: Украинский футбол. Игроки сборной дали автографы в Торонто
УАФ

В канадском Торонто в Trident Centre стартовала выставка «Украинский футбол: Игра продолжается», посвященная истории и современности национальной сборной.

Событие организовано Украинской ассоциацией футбола во время турнира Canadian Shield, в котором принимает участие команда Сергея Реброва.

В экспозиции — уникальные экспонаты из футбольной истории Украины, в частности те, которые ранее никогда не покидали пределы страны. Посетители выставки могут увидеть редкие артефакты, включая конспекты Валерия Лобановского, и погрузиться в ключевые этапы становления украинского футбола.

Особой частью открытия стала автограф-сессия с участием игроков национальной команды. Роман Яремчук, Георгий Судаков, Николай Матвиенко и Артем Калюжный пообщались с украинской общиной в Канаде, ответили на вопросы болельщиков, фотографировались и раздавали автографы.

Во время Canadian Shield сборная Украины проведет два товарищеских матча: против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). Оба поединка станут важной частью подготовки сине-желтых к квалификации ЧМ-2026.

ВИДЕО. Выставка: Украинский футбол. Игроки сборной дали автографы в Торонто

По теме:
Андрей ЛУНИН: «Пишут по 150 разных вариантов. Уже неинтересно даже»
ФОТО. Ребров готовит сборную к турниру. Очередной день канадских сборов
ВИДЕО. Сборная Украины ведет активную подготовку к турниру Canadian Shield
сборная Украины по футболу выставка Canadian Shield Канада автограф встреча с болельщиками Роман Яремчук Георгий Судаков Николай Матвиенко Иван Калюжный
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Теннис | 05 июня 2025, 07:11 0
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин

1/2 финала мейджора в Париже: Синнер – Джокович, Музетти – Алькарас

Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Футбол | 05 июня 2025, 00:07 0
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 05.06.2025, 20:31
Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
Футбол | 05.06.2025, 06:05
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Теннис | 05.06.2025, 18:33
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 23
Футбол
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
03.06.2025, 17:05 6
Теннис
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
03.06.2025, 22:01 2
Теннис
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
04.06.2025, 04:02 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 1
Бокс
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
04.06.2025, 09:20 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 51
Бокс
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем