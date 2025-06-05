В канадском Торонто в Trident Centre стартовала выставка «Украинский футбол: Игра продолжается», посвященная истории и современности национальной сборной.

Событие организовано Украинской ассоциацией футбола во время турнира Canadian Shield, в котором принимает участие команда Сергея Реброва.

В экспозиции — уникальные экспонаты из футбольной истории Украины, в частности те, которые ранее никогда не покидали пределы страны. Посетители выставки могут увидеть редкие артефакты, включая конспекты Валерия Лобановского, и погрузиться в ключевые этапы становления украинского футбола.

Особой частью открытия стала автограф-сессия с участием игроков национальной команды. Роман Яремчук, Георгий Судаков, Николай Матвиенко и Артем Калюжный пообщались с украинской общиной в Канаде, ответили на вопросы болельщиков, фотографировались и раздавали автографы.

Во время Canadian Shield сборная Украины проведет два товарищеских матча: против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). Оба поединка станут важной частью подготовки сине-желтых к квалификации ЧМ-2026.

ВИДЕО. Выставка: Украинский футбол. Игроки сборной дали автографы в Торонто