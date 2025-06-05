ФОТО. Игроки сборной Украины встретились с болельщиками в Торонто
Подопечные Сергея Реброва сыграют против Канады и Новой Зеландии
Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.
В турнире Canadian Shield подопечные Сергея Реброва проведут два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира. 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяевами – Канадой, а 10 июня – с Новой Зеландией.
Накануне футболисты национальной команды провели встречу с болельщиками, на которой ответили на их вопросы, общались и делали совместные фото.
Стоит отметить, что товарищеский турнир в Канаде рассматривается как часть подготовки к предстоящему отбору на Чемпионат мира. В сентябре «желто-синие» начнут борьбу с Францией, Азербайджаном и Исландией за выход на мундиаль.
ФОТО. Футболисты сборной Украины встретились с болельщиками в Торонто
ФОТО: Кирилл Дымов
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