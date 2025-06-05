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Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2025, 12:24 | Обновлено 05 июня 2025, 12:25
522
1

​​​​​​​ФОТО. Игроки сборной Украины встретились с болельщиками в Торонто

Подопечные Сергея Реброва сыграют против Канады и Новой Зеландии

05 июня 2025, 12:24 | Обновлено 05 июня 2025, 12:25
522
1
​​​​​​​ФОТО. Игроки сборной Украины встретились с болельщиками в Торонто
Sport.ua. Встреча игроков сборной Украины с фанатами

Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

В турнире Canadian Shield подопечные Сергея Реброва проведут два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира. 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяевами – Канадой, а 10 июня – с Новой Зеландией.

Накануне футболисты национальной команды провели встречу с болельщиками, на которой ответили на их вопросы, общались и делали совместные фото.

Стоит отметить, что товарищеский турнир в Канаде рассматривается как часть подготовки к предстоящему отбору на Чемпионат мира. В сентябре «желто-синие» начнут борьбу с Францией, Азербайджаном и Исландией за выход на мундиаль.

ФОТО. Футболисты сборной Украины встретились с болельщиками в Торонто

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ФОТО: Кирилл Дымов

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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protasov_lyopu_davai
а в ужгороде сыграть очко жим-жим?
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