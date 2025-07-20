Состоится ли трансфер? Лунин дал окончательный ответ Вильярреалу
Украинский голкипер отказался покидать мадридский Реал
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил не менять клубную прописку летом, сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, у 26-летнего голкипера «сливочных» было несколько предложений от заинтересованных в его услугах клубов. Одним из самых интересных для него был вариант с переходом в «Вильярреал».
Однако Лунин полностью исключил возможность продолжения карьеры в стане «желтой субмарины». Более того, украинец решил остаться в «Реале» как минимум еще на сезон.
Ранее сообщалось, что Лунин дал согласие на переход в «Вильярреал».
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