Состоится ли трансфер? Лунин дал окончательный ответ Вильярреалу

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил не менять клубную прописку летом, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, у 26-летнего голкипера «сливочных» было несколько предложений от заинтересованных в его услугах клубов. Одним из самых интересных для него был вариант с переходом в «Вильярреал».

Однако Лунин полностью исключил возможность продолжения карьеры в стане «желтой субмарины». Более того, украинец решил остаться в «Реале» как минимум еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Лунин дал согласие на переход в «Вильярреал».