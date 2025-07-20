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Испания
20 июля 2025, 23:37 | Обновлено 20 июля 2025, 23:39
589
0

Состоится ли трансфер? Лунин дал окончательный ответ Вильярреалу

Украинский голкипер отказался покидать мадридский Реал

20 июля 2025, 23:37 | Обновлено 20 июля 2025, 23:39
589
0
Состоится ли трансфер? Лунин дал окончательный ответ Вильярреалу
ФК Реал. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил не менять клубную прописку летом, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, у 26-летнего голкипера «сливочных» было несколько предложений от заинтересованных в его услугах клубов. Одним из самых интересных для него был вариант с переходом в «Вильярреал».

Однако Лунин полностью исключил возможность продолжения карьеры в стане «желтой субмарины». Более того, украинец решил остаться в «Реале» как минимум еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Лунин дал согласие на переход в «Вильярреал».

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Вильярреал трансферы чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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