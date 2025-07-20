17-летний сын легендарного итальянца нашел себе новый клуб
Тобиас Дель Пьеро станет игроком «Санремезе»
Итальянский вингер Тобиас Дель Пьеро станет игроком «Санремезе», сообщает Николо Скира.
По информации источника. 17-летний футболист присоединится к клубу, выступающему в Серии D. Детали трансфера и условий соглашения остаются неизвестными.
Последним клубом Тобиаса был «Эмполи», где он выступал за команду U-18.
Тобиас Дель Пьеро является сыном легендарного футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.
Ранее сообщалось о том, что чемпион мира и победитель Лиги чемпионов получил тренерскую лицензию.
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