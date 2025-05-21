Чемпион мира и победитель Лиги чемпионов получил тренерскую лицензию

Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро получил тренерскую лицензию.

«С сегодняшнего дня вы также можете называть меня тренер»

Я благодарен FIGC и всем преподавателям, которые сопровождали меня на этом курсе, я благодарен всем людям, которые сотрудничали со мной и разделили со мной этот важный путь обучения. И отдельное спасибо моим детям и жене за поддержку, которую они оказывали мне в течение этих лет обучения, и за тот замечательный сюрприз, который они преподнесли мне сегодня во Флоренции, явившись на обсуждение моей диссертации, в которой содержится важная часть моего профессионального и человеческого опыта, а также мое видение футбола и роли тренера. Спасибо!», – написал итальянец в своем Instagram.

В составе туринского клуба Дель Пьеро стал победителем Лиги чемпионов, а со сборной Италии пришел к золоту мундиаля.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» дожал «Удинезе» и находится в шаге от попадания в зону Лиги чемпионов.