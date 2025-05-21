Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион мира и победитель Лиги чемпионов получил тренерскую лицензию
Италия
21 мая 2025, 14:11 |
332
0

Чемпион мира и победитель Лиги чемпионов получил тренерскую лицензию

Алессандро Дель Пьеро может начать новый этап футбольной карьеры

21 мая 2025, 14:11 |
332
0
Чемпион мира и победитель Лиги чемпионов получил тренерскую лицензию
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Дель Пьеро

Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро получил тренерскую лицензию.

«С сегодняшнего дня вы также можете называть меня тренер»

Я благодарен FIGC и всем преподавателям, которые сопровождали меня на этом курсе, я благодарен всем людям, которые сотрудничали со мной и разделили со мной этот важный путь обучения. И отдельное спасибо моим детям и жене за поддержку, которую они оказывали мне в течение этих лет обучения, и за тот замечательный сюрприз, который они преподнесли мне сегодня во Флоренции, явившись на обсуждение моей диссертации, в которой содержится важная часть моего профессионального и человеческого опыта, а также мое видение футбола и роли тренера. Спасибо!», – написал итальянец в своем Instagram.

В составе туринского клуба Дель Пьеро стал победителем Лиги чемпионов, а со сборной Италии пришел к золоту мундиаля.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» дожал «Удинезе» и находится в шаге от попадания в зону Лиги чемпионов.

По теме:
Художник игры и маэстро Джабулани. Пирло и Форлан празднуют день рождения
Ювентус – Удинезе – 2:0. Нико Гонсалес и Душан Влахович. Видео голов, обзор
За тур до финиша в Италии. Таблица: Наполи и Интер продолжают бешеную гонку
Алессандро Дель Пьеро Ювентус сборная Италии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не бегу от этого». Пресс-конференция Аморима перед финалом Лиги Европы
Футбол | 21 мая 2025, 14:37 0
«Не бегу от этого». Пресс-конференция Аморима перед финалом Лиги Европы
«Не бегу от этого». Пресс-конференция Аморима перед финалом Лиги Европы

Португальский коуч дал несколько комментариев

Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Бокс | 20 мая 2025, 18:57 1
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи

Донни Ньетес проиграл бой после победы в апреле, Мурата уничтожил соотечественника

Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Хоккей | 21.05.2025, 04:45
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Футбол | 21.05.2025, 07:23
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Футбол | 20.05.2025, 18:59
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика
Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика
20.05.2025, 11:05 2
Бокс
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
20.05.2025, 09:09 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
20.05.2025, 07:34 7
Футбол
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем