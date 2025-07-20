«Совершенно понятно». Ван Леувен назвал цели, установленные руководством

Нидерландский коуч криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен назвал цели на предстоящий сезон, которые ему поставило руководство клуба:

– Какие основные задачи поставило перед вами руководство клуба?

– Главная цель, о которой мы говорили, заключается в том, что клуб хочет видеть игроков академии в первой команде. Мы должны развивать этих игроков, чтобы в будущем они стали лидерами клуба. Когда это произойдет, успех команды также будет расти и в турнирной таблице. Поэтому мы сосредоточены на развитии команды, развитии игроков, а также на достижении успеха через этот процесс.

Мы хотим быть активными участниками этого пути – это для нас совершенно понятно. В Украине есть возможности как в Чемпионате, так и в Кубке, поэтому мы будем бороться за все доступные нам шансы.

Ранее Патрик ван Леувен прокомментировал игру с «Динамо» Загреб.