«Совершенно понятно». Ван Леувен назвал цели, установленные руководством
Приоритетом руководства является наигрывание молодых игроков
Нидерландский коуч криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен назвал цели на предстоящий сезон, которые ему поставило руководство клуба:
– Какие основные задачи поставило перед вами руководство клуба?
– Главная цель, о которой мы говорили, заключается в том, что клуб хочет видеть игроков академии в первой команде. Мы должны развивать этих игроков, чтобы в будущем они стали лидерами клуба. Когда это произойдет, успех команды также будет расти и в турнирной таблице. Поэтому мы сосредоточены на развитии команды, развитии игроков, а также на достижении успеха через этот процесс.
Мы хотим быть активными участниками этого пути – это для нас совершенно понятно. В Украине есть возможности как в Чемпионате, так и в Кубке, поэтому мы будем бороться за все доступные нам шансы.
Ранее Патрик ван Леувен прокомментировал игру с «Динамо» Загреб.
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