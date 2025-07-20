Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Совершенно понятно». Ван Леувен назвал цели, установленные руководством
Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 23:02 |
228
0

«Совершенно понятно». Ван Леувен назвал цели, установленные руководством

Приоритетом руководства является наигрывание молодых игроков

20 июля 2025, 23:02 |
228
0
«Совершенно понятно». Ван Леувен назвал цели, установленные руководством
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Нидерландский коуч криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен назвал цели на предстоящий сезон, которые ему поставило руководство клуба:

– Какие основные задачи поставило перед вами руководство клуба?

– Главная цель, о которой мы говорили, заключается в том, что клуб хочет видеть игроков академии в первой команде. Мы должны развивать этих игроков, чтобы в будущем они стали лидерами клуба. Когда это произойдет, успех команды также будет расти и в турнирной таблице. Поэтому мы сосредоточены на развитии команды, развитии игроков, а также на достижении успеха через этот процесс.

Мы хотим быть активными участниками этого пути – это для нас совершенно понятно. В Украине есть возможности как в Чемпионате, так и в Кубке, поэтому мы будем бороться за все доступные нам шансы.

Ранее Патрик ван Леувен прокомментировал игру с «Динамо» Загреб.

По теме:
ВИДЕО. Очеретько рассказал о Евро U-21, свадьбе и новой главе в Шахтере
Перспективный бразилец. Новичок Александрии выбрал игровой номер
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила трансфер молодого бразильца
Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
Бокс | 20 июля 2025, 00:44 6
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли

Александр снова абсолютный чемпион!

Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Бокс | 20 июля 2025, 09:05 14
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»

Британец отреагировал на победу над Дюбуа

Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Футбол | 20.07.2025, 23:51
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Футбол | 20.07.2025, 22:25
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Бокс | 20.07.2025, 01:12
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 8
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 11
Бокс
Срна с юмором отреагировал на победу Усика над Дюбуа в реванше
Срна с юмором отреагировал на победу Усика над Дюбуа в реванше
20.07.2025, 09:59
Бокс
Уже не в Киеве. Металлист 1925 нашел новый стадион для домашних матчей
Уже не в Киеве. Металлист 1925 нашел новый стадион для домашних матчей
20.07.2025, 01:55 6
Футбол
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
20.07.2025, 07:41 18
Бокс
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 181
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем