Эвертон готовит новый контракт ключевому футболисту. Зарплата возрастет

Английский клуб «Эвертон» ведет активные переговоры с 31-летним ключевым голкипером Джорданом Пикфордом относительно нового контракта.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года, однако руководство «ирисок» стремится продлить соглашение с важным футболистом.

По информации издания The Sun, стороны могут согласовать новый контракт еще на четыре сезона – до 2031 года.

Сейчас Джордан получает в клубе шесть миллионов евро в год, однако «Эвертон» стремится увеличить зарплату игроку.

Пикфорд выступает за клуб из Ливерпуля с сезона 2017/18. На счету голкипера 319 поединков в составе «Эвертона», из которых 89 матчей отыграл на ноль.