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  4. Эвертон готовит новый контракт ключевому футболисту. Зарплата возрастет
Англия
20 июля 2025, 22:31 |
423
0

Эвертон готовит новый контракт ключевому футболисту. Зарплата возрастет

Джордан Пикфорд в ближайшее время может продолжить сотрудничество с клубом

20 июля 2025, 22:31 |
423
0
Эвертон готовит новый контракт ключевому футболисту. Зарплата возрастет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

Английский клуб «Эвертон» ведет активные переговоры с 31-летним ключевым голкипером Джорданом Пикфордом относительно нового контракта.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года, однако руководство «ирисок» стремится продлить соглашение с важным футболистом.

По информации издания The Sun, стороны могут согласовать новый контракт еще на четыре сезона – до 2031 года.

Сейчас Джордан получает в клубе шесть миллионов евро в год, однако «Эвертон» стремится увеличить зарплату игроку.

Пикфорд выступает за клуб из Ливерпуля с сезона 2017/18. На счету голкипера 319 поединков в составе «Эвертона», из которых 89 матчей отыграл на ноль.

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Эвертон продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джордан Пикфорд
Андрей Витренко Источник: The Sun
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