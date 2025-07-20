Украина. Премьер лига20 июля 2025, 22:11 | Обновлено 20 июля 2025, 22:12
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Перспективный бразилец. Новичок Александрии выбрал игровой номер
Жонатан Да Силва будет играть с числом 44 на спине
20 июля 2025, 22:11 | Обновлено 20 июля 2025, 22:12
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Футбольный клуб «Александрия» официально представил нового игрока перед стартом сезона. К украинской команде присоединился 20-летний бразильский полузащитник Жонатан да Силва.
По информации клуба, молодой футболист подписал контракт с «Александрией» на три года.
После презентации Жонатан выбрал игровой номер, под которым будет выступать за украинский клуб. Он остановился на числе 44 – именно этот номер будет красоваться на спине полузащитника.
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