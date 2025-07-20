Перспективный бразилец. Новичок Александрии выбрал игровой номер

Футбольный клуб «Александрия» официально представил нового игрока перед стартом сезона. К украинской команде присоединился 20-летний бразильский полузащитник Жонатан да Силва.

По информации клуба, молодой футболист подписал контракт с «Александрией» на три года.

После презентации Жонатан выбрал игровой номер, под которым будет выступать за украинский клуб. Он остановился на числе 44 – именно этот номер будет красоваться на спине полузащитника.