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Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 22:11 | Обновлено 20 июля 2025, 22:12
460
0

Перспективный бразилец. Новичок Александрии выбрал игровой номер

Жонатан Да Силва будет играть с числом 44 на спине

20 июля 2025, 22:11 | Обновлено 20 июля 2025, 22:12
460
0
Перспективный бразилец. Новичок Александрии выбрал игровой номер
ФК Олександрія. Жонатан Да Силва

Футбольный клуб «Александрия» официально представил нового игрока перед стартом сезона. К украинской команде присоединился 20-летний бразильский полузащитник Жонатан да Силва.

По информации клуба, молодой футболист подписал контракт с «Александрией» на три года.

После презентации Жонатан выбрал игровой номер, под которым будет выступать за украинский клуб. Он остановился на числе 44 – именно этот номер будет красоваться на спине полузащитника.

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Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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