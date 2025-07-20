Украинцы обрадуются. Известный испанец присоединится к Трабзонспору

Испанский полузащитник Сауль Ньигес станет игроком «Трабзонспора», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 30-летний футболист расторгнет контракт с мадридским «Атлетико», который действует до лета 2026 года. Прошлый сезон он на правах аренды провел в «Севилье».

Сауль подпишет с турецким клубом контракт до 2029 года, присоединившись к клубу в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Сауль Ньигес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами.

В «Трабзонспоре» выступают сразу 3 украинских футболиста: Александр Зубков, Даниил Сика, Арсений Батагов.

Ранее сообщалось о том, что Сикан отличился голом в матче «Трабзонспора».