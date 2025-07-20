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Испания
20 июля 2025, 21:20 |
381
0

Украинцы обрадуются. Известный испанец присоединится к Трабзонспору

Сауль присоединится к турецкому клубу

20 июля 2025, 21:20 |
381
0
Украинцы обрадуются. Известный испанец присоединится к Трабзонспору
Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Ньигес

Испанский полузащитник Сауль Ньигес станет игроком «Трабзонспора», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 30-летний футболист расторгнет контракт с мадридским «Атлетико», который действует до лета 2026 года. Прошлый сезон он на правах аренды провел в «Севилье».

Сауль подпишет с турецким клубом контракт до 2029 года, присоединившись к клубу в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Сауль Ньигес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами.

В «Трабзонспоре» выступают сразу 3 украинских футболиста: Александр Зубков, Даниил Сика, Арсений Батагов.

Ранее сообщалось о том, что Сикан отличился голом в матче «Трабзонспора».

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Сауль Ньигес Трабзонспор Атлетико Мадрид Севилья трансферы свободный агент Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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