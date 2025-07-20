ВИДЕО. Четко в девятку. Сикан отличился голом в матче Трабзонспора
Украинец помог своему клубу одержать победу в товарищеской игре
20 июля турецкий «Трабзонспор» сошелся в товарищеском поединке с иранским клубом «Зоб Ахан».
Тренерский штаб «Трабзонспора» с первых минут выпустил двух украинцев – Даниила Сикана и Арсения Батагова. Третий игрок из Украины Александр Зубков не попал в заявку.
Даниил отблагодарил коуча за доверие и на 9-й минуте открыл счет в матче. Даниил удачно принял передачу от партнера и пробил в самую девятку ворот.
В результате «Трабзонспор» оформил победу над соперником со счетом 4:0.
ВИДЕО. Четко в девятку. Сикан отличился голом в матче Трабзонспора
Danylo Sikan’ın golüyle Zob Ahan Esfahan karşısında 1-0 öne geçiyoruz 💪pic.twitter.com/ef9FS9Abe1— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 20, 2025
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