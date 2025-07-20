20 июля турецкий «Трабзонспор» сошелся в товарищеском поединке с иранским клубом «Зоб Ахан».

Тренерский штаб «Трабзонспора» с первых минут выпустил двух украинцев – Даниила Сикана и Арсения Батагова. Третий игрок из Украины Александр Зубков не попал в заявку.

Даниил отблагодарил коуча за доверие и на 9-й минуте открыл счет в матче. Даниил удачно принял передачу от партнера и пробил в самую девятку ворот.

В результате «Трабзонспор» оформил победу над соперником со счетом 4:0.

ВИДЕО. Четко в девятку. Сикан отличился голом в матче Трабзонспора