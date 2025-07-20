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Товарищеские матчи
Трабзонспор
20.07.2025 17:00 – FT 4 : 0
Зоб Ахан
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Турция
20 июля 2025, 19:40 | Обновлено 20 июля 2025, 19:41
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0

ВИДЕО. Четко в девятку. Сикан отличился голом в матче Трабзонспора

Украинец помог своему клубу одержать победу в товарищеской игре

20 июля 2025, 19:40 | Обновлено 20 июля 2025, 19:41
250
0
ВИДЕО. Четко в девятку. Сикан отличился голом в матче Трабзонспора
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

20 июля турецкий «Трабзонспор» сошелся в товарищеском поединке с иранским клубом «Зоб Ахан».

Тренерский штаб «Трабзонспора» с первых минут выпустил двух украинцев – Даниила Сикана и Арсения Батагова. Третий игрок из Украины Александр Зубков не попал в заявку.

Даниил отблагодарил коуча за доверие и на 9-й минуте открыл счет в матче. Даниил удачно принял передачу от партнера и пробил в самую девятку ворот.

В результате «Трабзонспор» оформил победу над соперником со счетом 4:0.

ВИДЕО. Четко в девятку. Сикан отличился голом в матче Трабзонспора

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Андрей Витренко Источник: ФК Трабзонспор
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